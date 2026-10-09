Estos hechos policiales impactaron en Mendoza en las últimas horas

-El conductor de un auto murió infartado esta mañana en Las Heras. Fue luego de chocar contra una moto donde viajaba el conductor y dos niños que íban a la escuela. Sucedió en la esquina de calles Patricias Mendocinas y Sáenz Peña, a metros del Cementerio de Ciudad.

-Corrupción en la justicia federal de Mendoza. Caso Walter Bento. El echado exjuez federal tendrá que estar preso 18 años por ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas en dólares. Además por enriquecimiento ilícito junto a varios miembros de su propia familia. La fiscal federal Patricia Santoni se opone a que Bento reciba el beneficio otorgado por otro exjuez federal para que se vaya a su casa los viernes y vuelva los lunes a las 14 a prisión. Sobre el magistrado que firmó esa autorización, la fiscal dijo que se "extralimitó". Santoni calificó la resolución como "escandalosa" y cuestionó que el magistrado de nombre Jorge Chamia haya ido "más allá" de lo que había solicitado la defensa del exjuez federal. La fiscal Santoni puso el foco en el cumplimiento de la condena y en los límites que, a su criterio, deberían tener los beneficios durante la ejecución de una pena, por eso planteo un recurso de queja ante la Cámara de Casación para que revise esta medida.

-Murió el padre del niño que se ahogó en Junín. El menor de edad tenía 12 años, fue arrastrado por la corriente de agua y apareció sin vida debajo de un puente sobre ruta provincial 60. Esta mañana se conoció la noticia que da cuenta también de la muerte del padre del niño. Por el momento la justicia no ha informado las causas del fallecimiento del adulto. Una información extraoficial da cuenta que el hombre se quitó la vidaen el interior de su vivienda.

-El sistema integrado Cristo Redentor seguirá cerrado hasta nuevo aviso. De esta manera se confirma que el cruce hacia Chile seguirá clausurado por temporal en zona de Cordillera.

-Ya son seis las personas que perdieron la vida en los primeros 9 días de este mes de Octubre en Mendoza. Cinco de las víctimas fatales conducían sus motos. A la fecha se registran 128 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de este año.

-Un hombre de 72 años quedó detenido cuando circulaba con más de un kilo de marihuana. Sucedió en el marco de un operativo vial en calles Granaderos y Ecuador, departamento Guaymallén. El acusado además tiene un pedido de captura vigente desde septiembre de 2025. Ahora quedó a disposición de la justicia federal.

-La provincia gastará más de 32.000 millones de pesos para alimentar a los presos. Se trata de una nueva ampliación del actual presupuesto. La medida contempla la adquisición de dos millones de raciones alimentarias. La contratación tiene como objetivo garantizar las cuatro comidas diarias de las personas privadas de la libertad alojadas en los establecimientos penitenciarios de Mendoza. También incluye la alimentación del personal que cumple guardias de 12 y 24 horas, además de los cadetes que realizan su formación bajo la modalidad de internado.

-Crisis en la Municipalidad de Guaymallén. Recortaron el bono alimentario que recibían más de 2.500 empleados. Los trabajadores denuncian que a la pérdida del bono se suma el recorte de ítems clave como mayor dedicación y unidades de servicio, cuyo impacto se siente en el salario neto.

-Incidente vial en el Acceso Sur por la lluvia. Sucedió a la altura de calle Paso en la zona de Carrodilla. Allí impactaron moto y dos autos. Hubo heridos leves y complicación en la circulación vehicular.

-Protesta en la explanada de la Casa de Gobierno. La llevaeon adelante bajo la lluvia alumnos y padres porque eliminaron el examen de ingreso a la Escuela Técnica de la IV Brigada Aérea. Le reclaman respuestas al gobierno escolar.

-Vecinos de Las Heras denuncian inacción policial. Tres delincuentes llevaban a hombro un aire acondicionado robado. Por al lado de ellos pasó un patrullero y nunca les preguntó qué andaban haciendo de madrugada y con ese artefacto por el medio de la calle. Sucedió en inmediaciones de calles Illanes y Buenos Aires.

-Murió la conductora de una moto. Fue luego de impactar contra otra moto en pleno centro. Trabajaba para una aplicación de reparto de comida. Sucedió anoche en la esquina de 25 de Mayo y Coronel Plaza.

-El conductor de una moto murió en San Martín. Perdió el dominio de su vehículo y chocó contra guardarail. Las heridas le provocaron la muerte en el acto.

-Hubo inundación por agua y barro en carril Bandera de los Andes. Fue a la altura de calle Alberdi, en el departamento Guaymallén y frente a la terminal de ómnibus.

-Piden precaución para circular por obras en una calle transitada. Sucede en Avenida Emilio Civit y Tiburcio Benegas, en la quinta sección. Faltan rejillas y se pide transitar a velocidad mínima.

-Dos hombres quedaron detenidos luego de robar en un comercio. Ambos bajo amenazas con arma de fuego, lograron llevarse la recaudación de la jornada de un negocio que se dedica a la venta de pollos. Los acusados tienen 29 y 40 años y fueron alcanzados por personal policial cuando se daban a la fuga en una descampado ubicado en la localidad Rodeo de la Cruz, en Guaymallén.

-Una familia completa quedó internada por intoxicación con monóxido de carbono. Sucedió en el departamento San Rafael. Entre las víctimas hay una niña de 6 años de edad.

-Una mujer de 35 años sufrió un accidente laboral. Su brazo derecho quedó atrapado en el mecanismo interno de una moledora de carne. El operativo de emergencia involucró a distintos cuerpos de bomberos y un complejo traslado por varios hospitales de Mendoza debido a la gravedad de la lesión. El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de Ruta 60 y Pueyrredón. Por causas que se investigan, mientras la mujer realizaba tareas con el equipo, su extremidad quedó atrapada en el sinfín de la máquina, con lesiones que comprometieron parte del antebrazo.

-Alerta en la Zona Este. Los productores agrícolas advierten que los daños por catas superan a los daños que genera el granizo. Se trata de productores de las zonas de Junín, Rivadavia y San Martín; quienes sufren graves pérdidas en la floración de frutales y exigen la intervención urgente del Gobierno provincial. El impacto sobre las plantaciones de fruta de carozo, principalmente durazno y ciruela, generó perdidas drásticas en la región.

-Hombre golpeó a su madre por no darle plata. Le pegó en la cabeza con un revólver y ante los gritos de la mujer se dio a la fuga. Policías lo encontraron con tres cómplices y los 4 quedaron detenidos. Sucedió en Guaymallén.

-56% aumentaron los casos de Sífilis en esta provincia en un año. Pasaron de 1360 a 2122, en los registros oficiales. El sector etario más comprometido es el que comprende de 25 a 34 años. Se informó que se puso en marcha un plan de salud para ampliar el diagnóstico. Incluye testeos en análisis de rutina,

-30% crecieron las multas por manejar borracho. Comprende el periodo Enero al 4 de Octubre de este año. Fueron 2471 test positivos frente a 1851 registrados en el mismo periodo del año pasado.

-Fiesta Nacional de la Vendimia 2027. El equipo ganador del espectáculo se dará a conocer el próximo 8 de noviembre. Se informó que de los equipos que se presentaron a concurso, tres pasaron al coloquio final. Las propuestas son:*Vendimia de una misma raíz. Guion: Claudia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi. Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.*Vendimia eterna. Guion: Mercedes Fernández. Dirección: Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero.*El alma de esta tierra. Guion: Rafael Golondrina Ruiz. Dirección: Gaspar Tello.

-Hoy comenzó el proceso de inscripción para 1° año de Nivel Secundario en Mendoza. Desde este viernes 9 y hasta el próximo 27 de octubre tendrá lugar la primera instancia que será de manera presencial y tendrá prioridad para determinados estudiantes. Viernes 9: estudiantes con discapacidad. Martes 13 y miércoles 14: hermanos o hermanas. Lunes 19: hijos o hijas de docentes y no docentes. Lunes 19 y martes 20: escuela de origen y cercanía. Lunes 26 y martes 27: abanderados, abanderadas y escoltas.