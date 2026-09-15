"Estoy saturada, no puedo más": tiene 32 años, cria sola a sus 5 hijos y pidió ayuda en la comisaría

Una mujer de 32 años abandonó a sus cinco hijos al retirarse de su domicilio por no poder afrontar sola el cuidado de los menores de edad, para ir a una comisaría a solicitar asistencia.

El impactante hecho ocurrió en la localidad de Oberá, en la provincia de Misiones, el viernes, pero la noticia trascendió en las últimas horas. Ante la gravedad del hecho, efectivos del Comando Sur de Oberá se dirigieron hasta una vivienda ubicada sobre calle Pilcomayo para corroborar el hecho.

"Estoy saturada, no puedo más", advirtió la mujer a los efectivos cuando se acercó a la dependencia policial, según lo especificado por el programa radial El Show de los Impactos (FM 98.1, Posadas).

Al llegar al domicilio donde la mujer vivía con sus cinco hijos, los policías fueron recibidos por una adolescente de 15 años que confirmó las declaraciones que había brindado su madre minutos atrás.

La mujer de 32 años se acercó a una comisaría para explicar que abandonó a sus hijos (Foto gentileza: Radio Yguzú Misiones).

Según las declaraciones, la menor de edad habría quedado al cuidado de sus hermanos: de 8, 6 y 3 años, además de un bebé de tan solo 5 meses. Desde "Radio Yguazú Misiones" confirmaron que el abuelo materno de los niños, un hombre de 79 años, aseguró no estar en condiciones de hacerse cargo de los menores.

Ante la gravedad de esta situación, tomaron intervención desde el área de Niñez de la Municipalidad de Oberá con el objetivo de resguardar a los cinco niños y determinar las medidas correspondientes.



