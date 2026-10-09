Estranguló a su ex novia con un cable y escribió en WhatsApp: "Perdón, la amaba"

Una mujer fue asesinada estrangulada con un cable en la vivienda en la que residía y se asegura que el autor del femicidio resultó ser su ex novio, quien luego se quitó la vida de igual manera. El macabro suceso se registró el jueves en el sur de la Provincia de Buenos Aires y el sospechoso había escrito en su estado de WhatsApp: "Perdón, la amaba".

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Noelia Díaz, de 33 años; mientras que el individuo era Daniel Ferreyra, de 47 años.

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Según indicaron los informantes, el hecho se descubrió en horas del mediodía en una vivienda situada en Corrientes al 1000, casi en el cruce con Estomba, en las cercanías del Barrio Ciudad Atlántida, en la localidad de Punta Alta, donde los uniformados hallaron el cadáver de la mujer, estimándose que Díaz habría mantenido una violenta discusión con el sujeto antes de ser asesinada.

Mortal agresión

Los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa, que tenía un cable amarrado en el cuello y algunos cortes.

Mientras tanto, los investigadores observaron el cuerpo sin vida de Ferreyra colgado mediante un cable de un árbol en el patio de su inmueble, ubicado en avenida Tucumán al 800, en la esquina con Corrientes, en las proximidades de la Ruta Nacional 249.

El mensaje en WhatsApp

Pesquisas policiales revisaron posteriormente el aparato de telefonía celular del hombre y, en su estado de WhatsApp, comprobaron que el individuo había redactado, a las 6.07 del jueves, la frase: "Perdón, la amaba". En tal sentido, los investigadores consideran que el delito se perpetró escasos momentos antes.

Prohibición de acercamiento

Consta además en el expediente que la víctima había denunciado por violencia de género al sujeto, a quien la Justicia le había dictado una prohibición de acercamiento, la cual permanecía en vigencia hasta el 19 de octubre próximo, aunque Ferreyra concurría frecuentemente al domicilio de su ex pareja.

Intervien en la causa penal Jorge Antonio Viego, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de Bahía Blanca.

Por F.V.

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