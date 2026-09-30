Estudiante denunció a un compañero por abuso y el colegio determinó que curse desde la casa: "¿Qué hice mal yo?"

Una estudiante menor de edad denunció por abuso sexual a un compañero y la Justicia dispuso una restricción de acercamiento contra el joven acusado. Para evitar que se crucen en el establecimiento, el colegió tomó una medida que desconcertó a la familia de la víctima: ordenó que curse parte de las materias desde su casa y determinó que, si asiste, lo haga acompañada por un adulto.

"¿Qué hice mal yo? ¿Por qué no puedo ir a la escuela?", fue el reclamo de la adolescente según comentó su familia al conocer la decisión del colegio del barrio Santa Mónica, en Mar del Plata.

La dirección de la escuela justificó la decisión en la medida cautelar impuesta por la Justicia, la infraestructura con la que cuentan y el derecho al acceso a la educación equitativo para ambos estudiantes.

El caso

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente cinco meses en el interior del colegio. Allí, según la versión de la víctima, el acusado arrinconó a su compañera y la manoseó. En el mismo escrito, la familia aseveró que el episodio se habría sumado a una serie de acosos que el adolescente venía perpetrando contra la joven.

En la denuncia se indicó que ambos estudiantes habían mantenido una relación de noviazgo el año pasado y que, una vez interrumpida, el joven habría comenzado a hostigar a la víctima.

En este marco, la Justicia otorgó la restricción de acercamiento solicitada y ordenó el impedimento de contacto. Al menor denunciado se le notificó que "deberá abstenerse de todo acto de perturbación o intimidación contra la denunciante, y demás integrantes de su grupo familiar, en sus tareas normales, laborales, educativas y/o de esparcimiento".

A partir de la disposición judicial, la dirección del colegio organizó los horarios de ambos estudiantes para que no se crucen e instó a la adolescente a cursar algunas materias de manera remota. También estableció que cada vez que concurra a la escuela, lo haga acompañada por un adulto.