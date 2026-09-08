Estuvo un año prófugo, tenía 18 antecedentes penales y fue detenido por un tatuaje

Un hombre de 43 años, con 18 antecedentes penales y prófugo desde 2025 por una tentativa de homicidio agravado y robo, fue detenido en la Villa 31, ciudad de Buenos Aires, luego de que policías lo identificaran por un llamativo tatuaje de un lobo en uno de sus brazos.

El sospechoso era buscado desde el año pasado por una causa iniciada después de que ingresara a robar a una obra en construcción y protagonizara una pelea con uno de los serenos. Tras el episodio había sido trasladado al Hospital Argerich, pero posteriormente quedó prófugo.

El tatuaje que lo delató.

La búsqueda del hombre prófugo

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29 había solicitado el arresto del acusado por la tentativa de homicidio agravado y el robo.

Aunque el hombre tiene domicilio en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, los investigadores determinaron que se movilizaba de manera permanente por distintos barrios. Además, habían constatado que circulaba por la zona de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con esa información, efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 Norte realizaron un recorrido por la Villa 31. Durante el operativo observaron a un sujeto cuyas características fisonómicas coincidían con las del fugitivo.

La identificación fue posible por un detalle particular. Los agentes advirtieron que el hombre tenía en uno de sus brazos un tatuaje con la cabeza de un lobo, una característica que permitió vincularlo con la persona que era buscada por la Justicia.

Tenía 18 antecedentes penales

Una vez identificado, los oficiales notificaron al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese organismo se ordenó el traslado del sospechoso a una dependencia de seguridad.

Al revisar sus antecedentes, las autoridades constataron que el hombre acumulaba 18 registros penales. Las causas se remontan a 2022 e incluyen robos y tentativas de robo, además de tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Entre los antecedentes también figuran denuncias por grooming, lesiones, portación de armas no convencionales y encubrimiento, entre otros ilícitos. El hombre quedó nuevamente a disposición de la Justicia tras permanecer prófugo durante más de un año.