Ex policía fue herido de bala al haber intentado perpetrar asalto en un colectivo

Un ex policía fue herido a balazos en un tiroteo con un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras haber intentado perpetrar un asalto en un colectivo de la línea 448. El suceso se registró el fin de semana en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en el cruce de Dardo Rocha y Mozart, cuando el malviviente, de 31 años, ascendió al interno 3243 y, mediante un revólver, amenazó al conductor del transporte.

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Según agregaron los informantes, entre los pasajeros se hallaba el oficial, quien vestía el uniforme y que, al advertir la situación, le impartió la voz de alto al delincuente.

Trascendió que por tal motivo el individuo descendió del rodado y trató de fugar a la carrera, pero el funcionario, destinado en la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.) XII, resolvió perseguirlo, originándose entonces un enfrentamiento armado.

Como consecuencia del intercambio de disparos, el ladrón fue apresado luego de sufrir heridas en la pierna izquierda.

Miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.) fueron convocados por las autoridades para efectuar diferentes pericias en el escenario del episodio.

Lo que señala el expediente



En el expediente consta que el aprehendido había sido dado de baja en 2017.

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de robo y lesiones", la Unidad Funcional Descentralizada N° 25, perteneciente a los tribunales de dicha jurisdicción.

Por F.V.

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