¡EXCLUSIVO! Abogado de la familia de Érica Soriano: "El condenado sigue callándose sobre dónde está el cuerpo de la mujer que mató"

"Me genera una enorme bronca". Con esa frase, Marcelo Mazzeo, abogado de la familia de Érica Soriano, resumió su reacción ante el beneficio que había recibido Daniel Lagostena y que finalmente fue revocado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora.

El representante de la familia habló en exclusivo con cronica.com.ar

después de que la Sala III dejara sin efecto la reducción de 15 meses de la condena que un juez de Ejecución había concedido a Lagostena por los estudios y cursos realizados durante su permanencia en prisión.

Marcelo Mazzeo abogado de la familia de Érica Soriano.

Para Mazzeo, la decisión inicial no contemplaba la situación que atraviesa la familia de Érica desde la desaparición de la joven. "Todavía existan jueces de ejecución capaces de mirar un expediente y olvidarse de la realidad que hay detrás", cuestionó.

Lagostena fue condenado en julio de 2018 a 22 años de prisión por el homicidio de Érica, en concurso real con aborto. La joven tenía 30 años, estaba embarazada y fue vista por última vez el 20 de agosto de 2010.

El cuerpo de Érica nunca fue encontrado. La Justicia determinó que fue asesinada y que posteriormente sus restos habrían sido quemados.

La dura crítica de Marcelo Mazzeo

Según planteó Mazzeo, la realización de cursos y la obtención de certificados no alcanzan para demostrar que Lagostena se arrepintió ni que logró una verdadera reinserción social.

"Acá no estamos hablando de un alumno que juntó certificados ni de un interno arrepentido y resocializado", sostuvo el abogado de la familia durante su diálogo con Crónica.

Daniel Lagostena en el juicio. Gentileza InfoRegión.

También cuestionó que el condenado pudiera utilizar esos estudios para obtener una reducción de su permanencia en prisión mientras continúa sin revelar qué ocurrió con el cuerpo de Érica.

"Un curso demuestra que aprobó un curso; no demuestra el verdadero arrepentimiento, no explica qué hizo con el cuerpo de Érica", afirmó.

La familia de la joven lleva años esperando recuperar sus restos. Su madre y sus hermanos buscan poder enterrarla y llevarle una flor, según expresó el abogado.

Mazzeo cuestionó además el criterio utilizado por el juez de Ejecución para otorgar el beneficio. "Parecería que para algunos jueces la ejecución de una pena se transformó en una planilla de Excel: presentás un certificado, sumás puntos y descontás meses", expresó.

Para el abogado, la situación de la familia no puede quedar separada del análisis sobre una eventual reducción de la condena.

Érica Soriano con su mamá.

"Del otro lado hay una madre y unos hermanos que llevan años esperando saber dónde está Érica", sostuvo Mazzeo.

Qué resolvió la Cámara sobre Lagostena





La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la decisión del juez de Ejecución y anuló la reducción de 15 meses vinculada con el estímulo educativo.

El fallo no modifica la condena de 22 años de prisión. La resolución sí dejó en suspenso la posibilidad de que el condenado utilice ese beneficio para adelantar los tiempos de su salida de prisión.

Cuando llegue el momento de analizar una eventual libertad asistida, condicional o salida transitoria, la Justicia deberá evaluar nuevamente si corresponde aplicar algún beneficio.

Su mamá nunca dejó de buscar Justicia.

"Por suerte recurrimos esa decisión y la Cámara nos dio la razón", destacó Mazzeo tras conocer la resolución.

El abogado también sostuvo que la ejecución de una condena debe contemplar a las víctimas y el daño que continúa provocándose sobre sus familiares.

"Exige mirar a las víctimas, entender el daño que todavía continúa produciéndose y preguntarse seriamente de qué reinserción social estamos hablando cuando el condenado sigue callándose la boca sobre dónde está el cuerpo de la mujer que mató", afirmó.

Frente a futuros pedidos del condenado, la familia ya anticipó que mantendrá su postura. "Lagostena puede hacer todos los cursitos que quiera y juntar todos los certificados que quiera. Nosotros vamos a seguir oponiéndonos a todos sus pedidos", concluyó Mazzeo.

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