¡EXCLUSIVO! Qué dijo la chica que golpeó a su hijo y lo subió a TikTok: también habló el padre del nene

Una mujer difundió un video en el que se la puede observar agrediendo a su hijo de 4 años. La madre le envió la grabación al padre del menor.

La acusada fue identificada como Ana C., de 22 años, mientras que el chico, de inicial M., quedó de manera preventiva bajo la custodia de su padre.

Horas después, Matías progenitor del menor explicó en diálogo exclusivo con Crónica TV que recibió la grabación de parte de su expareja a través de una red social.

"El video me lo envió ella por TikTok. En WhatsApp la bloqueé porque me estaba diciendo un montón de cosas y, para no entrar en violencia ni nada, la bloqueé. Cuando vi la grabación, la descargué rápido y fui a la comisaría", explicó el hombre.

Según el testimonio del padre, la agresora volvió a contactarse durante la madrugada para hacerle saber que había publicado las imágenes en Internet. "A la madrugada ella me llamó diciendo que el video estaba en Facebook. Lo había subido ella diciendo que la que le pegaba al nene era mi mamá y que era en mi casa", detalló.

Tras recibir el archivo, Matías radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer de Virreyes. Según relató, el hecho se enmarca en un historial de conflictos continuados tras su separación. "Desde que me separé, ella ejerció violencia hacia mí. En pocas palabras, me quiso hacer la vida imposible siempre", afirmó el hombre.

Luego de realizar la denuncia, fue a retirar al menor de la vivienda materna: "El nene está conmigo desde el miércoles a la noche, está bien. Es una situación muy fea por la que estamos pasando", manifestó.

Hasta este viernes, la Fiscalía a cargo del caso no había dictado medidas cautelares ni la detención de la implicada.

Por su parte, la acusada interrumpió la entrevista en vivo y a través de una serie de mensajes se comunicó con Crónica TV. "Esperaron que yo le dé al nene para hacer semejante escándalo y bloquearme de todos lados porque ni siquiera yo vi la publicación", dijo en un primer mensaje.

En una posterior salida telefónica al aire, Ana C. reconoció la autoría del ataque: "El nene no tiene nada que ver, yo soy una madre que está cansada y que buscó ayuda", señaló, y añadió: "Obviamente que estoy arrepentida. Mi hijo es una personita súper feliz, inteligente".

Asimismo, la mujer reiteró lo declarado ante la Policía: "Fui a la comisaría y dije la verdad: yo golpeé a M.", manifestó y explicó que actuó bajo un impulso en medio de un estado de "enojo e ira" dirigido hacia su expareja.

La madre confirmó además que fue quien filmó el video y se lo pasó al padre, aunque atribuyó la difusión masiva en redes a su exsuegra, a quien acusó junto a la familia paterna: "Siempre extorsionan".

A su vez, aclaró que "en este momento" no puede estar con su hijo.

Según la versión del padre, las agresiones al menor eran utilizadas como método de coerción por el régimen acordado de visitas. "En situaciones me ha querido manipular siempre con él, pero yo obviamente como papá no iba a dejar que pase algo así", declaró, ratificando que el hecho responde a un conflicto entre adultos: "Fue por enojo de ella hacia mí".

Ambos mantenían un régimen de tenencia compartida. Sin embargo, el vínculo derivó en reiterados enfrentamientos que incluyeron al entorno familiar.

Ahora, "el nene está tranquilo, no estoy tocando el tema y no quiero que sepa lo que está pasando. Hoy no fue al jardín, ya comuniqué a las autoridades lo que sucedió. No lo llevé porque tal vez la madre quiere retirarlo. Prefiero que se quede en casa con nosotros", concluyó el padre.