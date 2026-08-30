Extenso prontuario del detenido por el crimen del policía de 21 años: robos, violencia de género y solo 10 meses preso

El único detenido por el crimen del policía Kevin Rueda en Tucumán, Isaías Rubén Delgado, contaba con una gran cantidad de antecedentes delictivos que habían comenzado desde su adolescencia y por los que cumplió 10 meses de prisión efectiva.

Delgado, de 33 años, comenzó su vida delictiva a los 16 años y fue acusado de integrar bandas que realizaban robos violentos en domicilios y que se habían especializado en el robo de motocicletas.

Delgado fue detenido por el crimen del policía Kevin Rueda.

El aprehendido también cuenta con expedientes en su contra por robos agravados, hurtos, violencia de género, amenazas y dos casos de homicidio que se acumularon en los últimos años.

En 2018 fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva por delitos contra la propiedad cometidos cuando era menor de edad y recibió una segunda condena de seis meses de ejecución condicional por amenazas y agresiones contra una expareja.

Las causas en contra del detenido por homicidio

Delgado, en su extenso prontuario, aparece imputado en el homicidio de Héctor Jesús Ledesma, de 53 años, que fue cometido en su domicilio en mayo de 2020. Según el expediente, Delgado sería uno de los integrantes de la banda que ingresó a la vivienda con fines de robo y ejecutaron a sangre fría a Ledesma.

Además, el acusado habría reconocido su participación en el crimen del policía Kevin Rueda, de 21 años, y aportado elementos claves para el avance de la investigación de la causa luego de ser detenido.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la causa penal por el asesinato ocurrido este sábado a la madrugada, avanzará en la formulación de cargos por homicidio agravado y no se descarta que busquen incorporar algunas de las causas que se encuentran pendientes con el objetivo de lograr una pena más severa.



