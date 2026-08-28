Extorsionó a una joven con difundir fotos íntimas, le sacó $250 mil y siguió amenazandola

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la localidad de Puerto Iguazú, en Misiones, acusado de haber extorsionado a una joven de 19 años con amenazas de difundir imágenes íntimas que le había enviado meses atrás.

Según la denunciante, el hombre había exigido la suma de $400.000 para no publicar las fotos privadas que tenía en su propiedad, y que este accionar comenzó luego de una discusión entre ambos.

El hombre había comenzado las amenazas después de una discusión.

En una primera intimidación, la joven abonó $250.000 en dos pagos a esta persona para que no se filtren estas imágenes, pero días atrás se volvió a contactar con ella para pedirle una suma mayor.

Una situación que agravó el caso es que el hombre le habría mostrado el material en cuestión a familiares y allegados a fin de profundizar la intimidación en perjuicio de la joven damnificada.

Cómo fue la detención del sospechoso

El acusado fue abordado por efectivos policiales en la jornada de ayer en una de las dependencias del Juzgado de Familia de Puerto Iguazú. Según trascendió, el hombre debía realizar trámites en dicho lugar.

Al concretar la detención, el aprehendido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres y fue trasladado a la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza, donde seguirán con las investigaciones correspondientes al caso.

Cuanto tiempo se puede ir preso por esta denuncia

El delito de amenazas vinculadas a la difusión de imágenes privadas (conocido como sextorsión o pornovenganza) puede tener una pena que ronda entre los 6 meses y los 2 años de prisión según el Código Penal en Argentina.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que, si los jueces consideran que este accionar forma parte de una extorsión, aumenta considerablemente el riesgo de que el acusado deba cumplir esta condena en prisión efectiva.



