Extraditan a Turquía a un jefe mafioso acusado de 28 asesinatos que estaba detenido en Argentina desde 2020

La Policía extraditó a un este viernes a Turquía a Serkan Kurtulus, un jefe mafioso acusado en su país de 28 homicidios y varios secuestros.

El criminal permanecía en una cárcel de máxiuma seguridad desde 2020, cuando fue detenido junto a su mano derecha en Puerto Madero.

"Extraditamos a Serkan Kurtulus, un ciudadano turco acusado de integrar y dirigir organizaciones criminales armadas y de participar en homicidios agravados, robos, amenazas con armas, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos vinculados al crimen organizado", informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

Y agregaron: "A través de Migraciones, con el apoyo del SPF y la PFA, llevamos adelante el operativo para enviar de nuevo al criminal a su país, donde deberá cumplir una condena perpetua".

De acuerdo a lo informado por la Policía Federal Argentina, Kurtulus había ingresado al país en 2019 junto con su lugarteniente Lider Camgoz. A pesar de contar con un pedido de captura internacional, logró traspasar la frontera desde Panamá y llegar con un pasaporte falso.

El ciudadano turco se hospedó en diversos hoteles de Puerto Madero y tras una investigación de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el 11 de junio de 2020 fue detenido en el Puente de la Mujer.

El hombre era buscado por liderar un grupo criminal que se dedicaba a contratar sicarios para cometer homicidios contra opositores al gobierno de Recep Erdogan.