Extraditan a Turquía a un jefe mafioso acusado de 28 asesinatos que estaba detenido en Argentina desde 2020
Serkan Kurtulus permanecía preso en una cárcel de máxima seguridad en Ezeiza desde 2020. Había sido detenido en Puerto Madero.
La Policía extraditó a un este viernes a Turquía a Serkan Kurtulus, un jefe mafioso acusado en su país de 28 homicidios y varios secuestros.
El criminal permanecía en una cárcel de máxiuma seguridad desde 2020, cuando fue detenido junto a su mano derecha en Puerto Madero.
"Extraditamos a Serkan Kurtulus, un ciudadano turco acusado de integrar y dirigir organizaciones criminales armadas y de participar en homicidios agravados, robos, amenazas con armas, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos vinculados al crimen organizado", informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Y agregaron: "A través de Migraciones, con el apoyo del SPF y la PFA, llevamos adelante el operativo para enviar de nuevo al criminal a su país, donde deberá cumplir una condena perpetua".
De acuerdo a lo informado por la Policía Federal Argentina, Kurtulus había ingresado al país en 2019 junto con su lugarteniente Lider Camgoz. A pesar de contar con un pedido de captura internacional, logró traspasar la frontera desde Panamá y llegar con un pasaporte falso.
El ciudadano turco se hospedó en diversos hoteles de Puerto Madero y tras una investigación de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el 11 de junio de 2020 fue detenido en el Puente de la Mujer.
El hombre era buscado por liderar un grupo criminal que se dedicaba a contratar sicarios para cometer homicidios contra opositores al gobierno de Recep Erdogan.