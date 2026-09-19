Facundo Moyano fue imputado por desobediencia por un presunto encuentro con Candela Arizaga

Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia, acusado de un presunto incumplimiento de las restricciones impuestas en la causa que investiga una denuncia por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Según la resolución de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, el dirigente se habría encontrado con Candela Arizaga, su pareja, pese a la medida judicial que le impide acercarse y mantener contacto con ella desde el 4 de agosto.

La denuncia por ese supuesto encuentro surgió tiempo atrás y señalaba como escenario al Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 538.

Según las tareas realizadas, el exdiputado ingresó al establecimiento el 31 de agosto y estuvo ahí hasta el 11 de septiembre, alojado en la habitación 603.

En la resolución fiscal se sostiene que el dirigente habría mantenido al menos un encuentro con Arizaga en una de las habitaciones del hotel.

En ese momento, Moyano tenía una orden que le impedía acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La medida incluía llamadas, mensajes, redes sociales y también posibles contactos a través de otras personas.

Para la Fiscalía, el supuesto encuentro representó un incumplimiento de esas disposiciones. Por ese motivo, el episodio fue sumado al expediente como un nuevo hecho de desobediencia, delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal.

Las pruebas que analizó la Fiscalía por el supuesto encuentro

El 15 de septiembre, personal de la Fiscalía se presentó en el hotel y fue atendido por una empleada, quien entregó voluntariamente el DVR del establecimiento. El dispositivo fue trasladado para que el Gabinete Multimedia analizara las imágenes de las cámaras de seguridad.

El análisis de las cámaras de seguridad y de los registros de huéspedes no permitió confirmar que Arizaga hubiera ingresado al hotel durante los días en los que Moyano estuvo alojado.

Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia.

Pese a ese resultado inicial, la Fiscalía incorporó el supuesto encuentro a la investigación y avanzó con la imputación de Moyano por el delito de desobediencia.

Moyano cambió de abogados





La imputación se conoció mientras Moyano atraviesa un cambio en su equipo de abogados. Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron de representarlo luego de que surgieran diferencias relacionadas con la estrategia que llevarían adelante en el expediente.

La salida de los letrados ocurrió después de que la Justicia rechazó un pedido para modificar las medidas que pesaban sobre el dirigente.

Tras ese cambio, Moyano designó a Alejandro Valle y Darío Saldaño como sus nuevos defensores.