Facundo Moyano pidió dejar sin efecto la perimetral que le impide ver a su novia Candela Arizaga

El abogado de Facundo Moyano pidió a la Justicia que levante la restricción perimetral que le impide al dirigente político acercarse a su novia Candela Arizaga, en el marco de una investigación por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que no encontró registros de que la mujer haya estado en un hotel durante la estadía de Moyano, por lo cual la defensa del ex diputado volvió a reclamar el fin de la medida cautelar.

El planteo fue realizado este jueves por el abogado Miguel Molina, quien además reclamó que se garantice el derecho de su cliente a ser escuchado en caso de una respuesta negativa.

Candela Arizaga también pidió que levanten la perimetral contra Facundo Moyano.

Moyano no se vio con Candela

La presentación se produjo después de que la Fiscalía y personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad analizaran las imágenes de las cámaras del Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado en Avenida Belgrano al 538, donde Moyano se alojó.

Según el informe fiscal, "no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro -sin fecha precisa­- entre Moyano y Arizaga".

La sospecha había surgido a partir de la posibilidad de que ambos se hubieran encontrado allí, algo que, de haberse comprobado, podía representar un incumplimiento de las restricciones impuestas al dirigente en el marco de la investigación.

Para verificarlo, el martes 15 de septiembre por la tarde los investigadores concurrieron al establecimiento, donde una empleada entregó voluntariamente el DVR (grabador de video digital) con las filmaciones de seguridad.

El análisis de las imágenes arrojó que Moyano había ingresado al hotel el 31 de agosto y permanecido allí hasta el 11 de septiembre, alojado en la habitación 603. Sin embargo, las pericias no detectaron registros que ubicaran a Arizaga en el establecimiento durante ese período.

Candela Arizaga sufrió una crisis psiquiátrica y caminó desnuda varias cuadras por Belgrano.

El planteo de las defensas de Moyano y Arizaga

Con esos elementos, Molina volvió a cuestionar la continuidad de las medidas restrictivas y sostuvo en su presentación que la prueba incorporada al expediente modificó el escenario inicial de la investigación.

"Desde entonces se produjeron numerosas declaraciones testimoniales y diversas medidas de investigación destinadas a corroborar o descartar la hipótesis originaria vinculada con los delitos atribuidos a nuestro asistido. Lejos de haberse consolidado aquella imputación inicial, la prueba reunida debilitó de manera sustancial la hipótesis de cargo, quedando virtualmente fuera de todo sustento", expone el escrito.

El pedido de la defensa de Moyano se suma a otra presentación realizada en las últimas horas por Roberto Herrera, abogado de Arizaga, ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires, para solicitar el "inmediato levantamiento" de las restricciones de acercamiento y contacto dictadas durante la etapa de instrucción.

De acuerdo con ese escrito, desaparecieron las circunstancias de riesgo que habían motivado las medidas cautelares, Arizaga remarcó que no existieron episodios de violencia física ni psicológica y negó haber sido víctima de una privación ilegítima de la libertad.