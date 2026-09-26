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Sábado, 26 de septiembre de 2026

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TREMENDO

Insólito: una familia iba con su camioneta al cine y una lancha los chocó en plena avenida céntrica

Por el hecho no se registraron heridos de gravedad. Todos los detalles al respecto.

Gabriel Arias
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Un insólito siniestro tuvo lugar en las últimas horas cuando una familia, que iba rumbo al cine en su camioneta, fue embestida por una lancha en plena avenida céntrica.

Fuentes policiales confirmaron que el llamativo accidente ocurrió a las 19 del viernes y tuvo lugar sobre la avenida Presidente Perón al 7300, en la zona oeste de Rosario.

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Por causas que se investigan, un tráiler que transportaba una lancha tuvo un desperfecto y liberó la embarcación en la avenida, que chocó contra una camioneta que iba en sentido contrario y con cinco integrantes de una familia.

La lancha se desenganchó del tráiler y, al quedar a la deriva, cruzó de carril e impactó contra la parte delantera de la camioneta. La familia sufrió golpes leves y un susto, pero no se registraron heridos de gravedad, según confirmó el medio local Rosario 3.

Testimonio de damnificado

"Se iban para la zona del shopping, al cine, y de golpe se vieron con la lancha encima. Mi suegro pudo maniobrar y ellos están bien. Quedó en el carril contrario", dijo uno de los ocupantes de la camioneta.

"Esperamos que la policía pueda determinar lo que pasó y las condiciones en que trasladaban esta lancha", sumó una mujer que viajaba en la camioneta, dando a entender que la lancha no estaba bien asegurada, y por horas, el tránsito en la avenida estuvo interrumpido.

Por causas que se investigan, un tráiler que transportaba una lancha tuvo un desperfecto y liberó la embarcación en la avenida, que chocó&nbsp;contra una camioneta que iba en sentido contrario y con&nbsp;cinco integrantes de una familia.La lancha se desenganchó del tráiler y, al quedar a la deriva, cruzó de carril e impactó contra la parte delantera de la camioneta. La familia sufrió golpes leves y un susto, pero no se registraron heridos de gravedad, según confirmó el medio local&nbsp;Rosario 3.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Testimonio de damnificado "Se iban para la zona del shopping, al cine, y de golpe se vieron con la lancha encima. Mi suegro pudo maniobrar y ellos están bien. Quedó en el carril contrario", dijo&nbsp;uno de los ocupantes de la camioneta."Esperamos que la policía pueda determinar lo que pasó y las condiciones en que trasladaban esta lancha", sumó una mujer que viajaba en la camioneta, dando a entender que la lancha no estaba bien asegurada, y por horas, el tránsito en la avenida estuvo interrumpido.Así quedó la camioneta impactada por la lancha (X).
Así quedó la camioneta impactada por la lancha (X).

Por lo pronto, las circunstancias del siniestro quedaron bajo investigación para determinar por qué la lancha se soltó del tráiler y si cumplía con las condiciones necesarias para ser trasladada.

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