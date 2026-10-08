Familiares del bebe de 10 días que murió en un choque en Punta Lara buscan testigos del accidente

Los familiares de Tadeo Ledesma, el bebe de 10 días que murió en un choque en Punta Lara, comenzaron una búsqueda de testigos del accidente para poder reconstruir cómo se produjo el trágico siniestro el pasado 4 de octubre.

Mediante un posteo, que se dio a conocer en las últimas horas, allegados a la víctima solicitaron la colaboración de personas que podrían haber estado presente cuando se produjo el choque entre las dos camionetas o puedan aportar información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

"Necesitamos saber si algún vecino cuenta con cámaras de seguridad particulares que puedan haber registrado el momento del hecho o los minutos previos y posteriores", enfatizaron.

El texto que acompaña la convocatoria destaca que la información que puedan aportar "será recibida con absoluta seriedad y puede ser fundamental para la investigación", por lo que solicitaron que "cuenten lo que saben sin miedo y con total confianza".

Que se sabe del accidente

El trágico accidente ocurrió el domingo 4 de octubre alrededor de las 22 en la intersección de la calle Almirante Brown, entre 106 y 108, cuando chocaron una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento en el que la EcoSport embistió por detras a la Fiorino en la que viajaban Iván Ledesma y Yazmín Jaimon, junto a su hija y a Tadeo Ledesma.

El conductor del vehículo, identificado como Oscar Pacheco de 66 años, fue imputado por homicidio culposo y liberado a los pocos días. Según la ley argentina, este tipo de delitos es excarcelable.



