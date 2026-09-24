Femicidio de Agostina Vega: la familia de Claudio Barrelier comenzó a vaciar la casa donde investigaron el crimen

Tras finalizar las etapas de pericias judiciales por el femicidio de Agostina Vega, las autoridades le devolvieron la propiedad del barrio Cofico a la familia de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier. En las últimas horas, allegados al acusado comenzaron a retirar muebles, pertenencias y distintos objetos del interior del domicilio.

La medida fue tomada por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien dio por concluida la investigación y dispuso la elevación a juicio de la causa.

A lo largo de la etapa de instrucción, especialistas llevaron a cabo distintos procedimientos e inspecciones dentro de la vivienda, ubicada en Juan del Campillo 878, para aportar elementos a la investigación.

Una vez completadas las medidas previstas, el domicilio fue desafectado de las actuaciones y entregado nuevamente a sus familiares. Durante la jornada, se observaron sillones y otros elementos colocados sobre la vereda mientras se realizaban las tareas de limpieza y vaciado.

En tanto, Barrelier permanece detenido en el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje y está imputado como presunto autor material del femicidio. Según la investigación, enfrenta acusaciones que incluyen abuso sexual y homicidio triplemente calificado en un contexto de violencia de género.

La vivienda de Juan del Campillo 878 fue uno de los escenarios considerados centrales en la reconstrucción del femicidio de Agostina Vega. La adolescente, de 14 años, fue encontrada muerta el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

De acuerdo con la acusación formulada por el fiscal Garzón, en la casa de barrio Cofico se habría desarrollado parte de la secuencia vinculada con el crimen. Por ese motivo, el inmueble permaneció bajo medidas judiciales mientras avanzaban las distintas pericias e inspecciones.