Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier cambió de abogado y amplió su indagatoria

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, amplió este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón.

La decisión responde a la nueva estrategia de defensa ante la Justicia de Barrelier que cambió a su abogado y designó al penalista Carlos Argüello. Según explicó el letrado, el acusado resolvió dejar el silencio que mantuvo hasta ahora y aportar información que los investigadores definirán si es relevante para sumar al expediente.

Qué declaró Claudio Barrelier

Según trascendió, en su testimonio Barrelier habló de una deuda narco, apuntó contra Melisa Heredia, la madre de la nena, y pidió un careo con Osvaldo Fassetta, su amigo y otro de los imputados por el crimen.

A la salida, el fiscal Garzón descartó que el testimonio brindado por Barrelier pueda liberarlo de las graves responsabilidades penales que se le atribuyen. "Podrá decir lo que quiera pero las pruebas lo incriminan y lo comprometen", subrayó y recalcó que "no es factible, no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo. En absoluto".

Agostina Vega tenía 14 años.

No obstante, el fiscal ahora analizará los dichos del imputado y determinará si la información que aportó puede ser corroborada y qué relevancia tiene para la investigación.

Quiénes están detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género (femicidio). Además, hay otros cinco acusados.

Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani y Marianela Soledad Palmero están imputados por encubrimiento agravado. Para los investigadores habrían realizado acciones destinadas a favorecer a Barrelier.

También están acusados de encubrimiento agravado Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz. La Justicia considera que habrían conocido circunstancias relevantes relacionadas con lo ocurrido en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis fiscal, se produjo el hecho.