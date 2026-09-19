Femicidio de Agostina Vega: la familia marchó para reclamar justicia y pidió que avance la investigación

A más de tres meses del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sus familiares volvieron a salir a las calles este sábado 19 de septiembre para exigir el esclarecimiento del caso y reclamar que la investigación continúe avanzando.

Además, apuntaron a que todavía hay personas vinculadas al asesinato que no fueron interrogadas y deberian ser incorporadas a la causa antes de que se cierre definitivamente la etapa de instrucción.

Agostina Vega tenía 14 años y fue hallada sin vida el 30 de mayo, una semana después de haber sido vista por última vez.

La familia de Agostina Vega volvió a marchar para pedir justicia

La concentración comenzó alrededor de las 11 de la mañana en la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, en barrio Cofico, a pocos metros de la vivienda de, principal acusado por el femicidio.

Desde allí, los manifestantes avanzaron hacia la Legislatura provincial, acompañados por familiares, amigos y allegados que llevaron desde banderas, carteles y hasta fotografías con el rostro de Agostina y el reclamo de justicia.

Familiares, amigos y allegados marcharon en Córdoba para reclamar justicia por el femicidio de Agostina Vega. Foto: El Doce.

A su vez, la movilización buscó mantener visible el caso a más de tres meses del femicidio y reforzar el pedido de la familia para que la investigación no se cierre sin antes profundizar las líneas que consideran pendientes.

De hecho, Gabriel Vega, padre de la adolescente e impulsor de la convocatoria, participó y lideró la marcha con una remera que llevaba escrita la frase "Justicia por Agostina, que caigan todos".

Gabriel Vega, padre de Agostina, encabezó la movilización y pidió que se investiguen todas las responsabilidades vinculadas al crimen.

El reclamo se produce en un momento determinante del expediente. El fiscal Raúl Garzón solicitó la

Ante la presentación, el padre de Agostina presentó su oposición al considerar que antes deben resolverse sus pedidos para que se investigue a otros sospechosos. Por ese planteo, será un juez de Control quien defina el avance hacia el debate oral.

El femicidiode Agostina Vega conmocionó a Córdoba y mantiene a seis personas imputadas en la causa.

El principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier, de 34 años, quien permanece detenido con prisión preventiva. Está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado.

Además, otras cinco personas fueron acusadas de encubrimiento: Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz. La Fiscalía sostiene que habrían realizado distintas acciones para favorecer al principal imputado después del hecho.

Claudio Gabriel Barrelier es el principal acusado por el femicidio de la adolescente y permanece detenido con prisión preventiva.

Agostina había sido vista por última vez el 23 de mayo, cuando ingresó a la vivienda de Barrelier en Cofico. Tras permanecer desaparecida durante una semana, su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

La investigación incorporó registros de cámaras, pericias genéticas, análisis químicos, testimonios y otras pruebas para reconstruir lo ocurrido.

Las cámaras de seguridad fueron una de las pruebas incorporadas a la investigación para reconstruir los últimos movimientos de Agostina antes del crimen.

La familia paterna, sin embargo, sostiene que la investigación todavía no está completa y reclama que se determinen todas las posibles responsabilidades antes de avanzar hacia el juicio.

Ese pedido volvió a quedar plasmado este sábado en las calles de Córdoba, donde familiares y allegados renovaron la exigencia de justicia por Agostina



