Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros cinco acusados irán a juicio

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó hacia una nueva etapa luego de que el fiscal Raúl Garzón solicitara la elevación a juicio de la causa contra Claudio Barrelier y otros cinco acusados en Córdoba.

El abogado Carlos Nayi, representante de la mamá de Agostina, explicó que la elevación marca el cierre de la etapa de investigación. Ahora deberá definirse cuándo comenzará el debate oral.

Quiénes son los seis acusados

Barrelier permanece detenido con prisión preventiva y está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio, femicidio triplemente calificado por mediar un contexto de género, por criminis causa y por alevosía. Por la gravedad de los cargos, podría recibir prisión perpetua en caso de ser condenado.

Claudio Barrelier el principal acusado.

Junto con el principal acusado también serán juzgados Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Palmero, esposa de Barrelier.

Según sostuvo Nayi, los cinco acusados restantes habrían actuado para encubrir al principal imputado. "Fueron los que actuaron como herramienta de trabajo para encubrir a este impostor, a este depredador", afirmó el abogado al referirse a Barrelier.

Agostina tenía 14 años cuando fue asesinada. Su caso generó una investigación que ahora llegará a juicio con seis personas acusadas y con Barrelier como principal imputado.

El antecedente que cuestionó la defensa de la familia

El representante de la mamá de Agostina también señaló un antecedente protagonizado por Barrelier que quedó contemplado en la elevación a juicio. Se trata de la denuncia de otra menor que sobrevivió a un ataque.

En aquella causa, Barrelier había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada, con el abuso en grado de tentativa. "Recuperó la libertad el año pasado en 15 días. Eso había sido con otra nena, otra víctima que salvó providencialmente la vida", remarcó Nayi.

El abogado cuestionó que Barrelier haya recuperado la libertad después de aquel episodio y planteó que, si se hubiera actuado de otra manera, el femicidio de Agostina podría haberse evitado.

Por ahora, la fecha del juicio todavía no fue establecida. Nayi estimó que, si no aparecen inconvenientes, el debate podría comenzar hacia fines de este año o principios de 2027.