Femicidio de Aixa: el principal sospechoso le dijo a la familia de la víctima que no se entregará

Alejandro Daniel Sofía, acusado del femicidio de su ex pareja Aixa Dana Mili, hallada asesinada en su casa de Tigre, le envió mensajes a su padre este mediodía.

De acuerdo al testiomonio del hombre, intentó convencerlo para que se entregue, pero el sospechoso se negó y continúa prófugo.

El mensaje del padre del sospechoso

Durante la marcha por el femicidio, una prima de Aixa difundió un audio en el que el padre de Sofía contó detalles de la conversación que mantuvo con su hijo. Según relató, la familia intentó convencerlo para que se presentara ante la Policía.

Aixa Dana Mili tenía 20 años.

"Lo estuvimos convenciendo para que se entregue. Se intentó matar dos veces, pero quiere que lo mate la policía. Está atrincherado, no se quiere entregar", afirmó el hombre en el audio compartido con la prensa.

Más tarde, el padre explicó que también había hablado con otra persona identificada como Vanesa y que ambos tenían previsto ir a buscar a Sofía para intentar que se entregara. Sin embargo, aseguró que no pudieron convencerlo.

Permanece prófugo tras el crimen

De acuerdo con el relato difundido por la familia de la víctima, Sofía habría tomado medidas para evitar ser localizado. "Elimina los mensajes, se va de la zona de wifi para que no lo localicen", señaló el padre en la grabación.

La prima de Aixa también aseguró que el sospechoso no tiene intención de entregarse. "Él no se va a entregar. Les confesó lo que hizo pero no se quiere entregar", expresó ante los medios.

En las últimas horas, además, se conoció un video que Sofía habría grabado después del crimen y publicado en sus estados de WhatsApp. En la filmación, el hombre les dedicó unas palabras a sus familiares y amigos antes de escapar.

El video que grabó después del crimen

"Saben cómo soy, no sé cómo explicarme. Esto es un saludo para todos, los quiero a todos, a toda la banda", expresó Sofía al comenzar la grabación. Después mencionó a distintos integrantes de su familia y a sus amistades.

"Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mi primo. Tengo una banda de amistades. Los quiero mucho, cuídense, los voy a estar viendo desde arriba seguro", agregó en el video.

Según contó Verónica, madrastra de Aixa, antes de abandonar la vivienda donde vivía la joven, el presunto femicida dejó una fotografía de ambos sobre una mesa.