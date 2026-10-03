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Sábado, 3 de octubre de 2026

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Se negó a declarar el presunto femicida de Aixa: está imputado por abuso sexual y homicidio agravado

El imputado fue indagado en las últimas horas por la fiscal Mariela Miozzo, pero se negó a prestar declaración. Quedó detenido tras ser hallado en la casa de su abuela, que también fue aprehendida.

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Se negó a declarar este sábado Alejandro Sofía, detenido por el femicidio de Aixa Milli, la joven de 20 años asesinada en su casa de Dique Luján.

Sofía fue indagado en las últimas horas por la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Funcional de Instrucción de Tigre (UFI) especializada en violencia familiar y de género.

El sospechoso fue indagado por "los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre mediando violencia de género".  

Cómo fue encontrada Aixa

El padre de Aixa fue quien descubrió el cuerpo sin vida de la joven. "Yo me fui a trabajar, soy sereno en una guardería, y cuando llego ayer a las 8 de la mañana, abro la puerta, subo y encuentro a mi hija ahorcada y atada en una silla. Arriba de la mesa había una foto de ella con su ex novio cuando estaban juntos. Y en la pieza había toda ropa revuelta", contó Antonio en diálogo con C5N.

Aixa tenía 20 años.
Aixa tenía 20 años.

Los investigadores sospechan que el presunto asesino montó la escena para que se piense que se había intentado quitar la vida.

Así las cosas, finalmente Alejandro Sofía fue detenido el jueves por la tarde en la casa de su abuela. Aixa lo había denunciado en noviembre pasado por violencia de género.

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