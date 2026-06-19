Femicidio de Cecilia Strzyzowski: internaron en un centro de salud mental a César Sena

El femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en la provincia de Chaco en junio de 2023, causó conmoción en todo el país por cómo ocurrió el hecho y en las últimas horas, se supo que César Sena, el condenado a prisión perpetua por el caso, se encuentra internado en un centro de salud mental tras sufrir una "fuerte crisis".

Ricardo Osuna, su abogado, confirmó que se encuentra en la sala 13 del Hospital Perrando de Resistencia, en el área de psiquiatría.

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Según aseveró, desde antes de ser detenido ya era asistido por un psicólogo pero en las últimas horas sufrió una "fuerte crisis" por lo que fue trasladado desde el Complejo Penitenciario I para un mayor control.

En febrero de este año el joven fue condenado por la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal, a la pena de prisión perpetua por ser autor del femicidio de Strzyzowski.

Los otros condenados

En tanto, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron sentenciados a la pena máxima tras ser encontrados culpables del delito de partícipes necesarios.

Por su parte, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González se le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, quien recibió dos años y diez meses, por lo que ya fue liberado.

Asimismo, Griselda Lucía Reynoso, otra de las mujeres que fue a juicio, fue encontrada inocente por lo que resultó absuelta.

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