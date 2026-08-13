Femicidio de Devoto: la nena de 8 despertó al hermano y así fue el llamado al 911

Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años, fue asesinada este jueves en su casa de Villa Devoto. Su hijo de 21 años fue quien llamó desesperado al 911. Segundos antes, su hermana de 8 años lo había despertado después de ver cómo su papá había matado a su mamá.

La pareja compartía la vivienda con sus dos hijos. La nena, al escuchar los gritos, fue a ver las cámaras de seguridad que enfocaban a la habitación. Corrió hasta donde estaba su hermano: "Despertate, papá mató a mamá".

El joven salió disparado hacia el cuarto de sus padres y ahí encontró el cuerpo de su madre sin vida. De inmediato marcó al 911 para pedir ayuda. Él mismo le dijo a la policía lo que había pasado.

Personal del SAME arribó minutos después y constató el fallecimiento de Romina, que presentaba una herida de arma blanca.

Según la información policial, Walter, de 56 años, la atacó con una cuchilla de cocina y luego huyó de la escena, dejando a sus hijos solos con el cuerpo de la mujer.

Una testigo clave y la detención del agresor

Mientras la Policía de la Ciudad montaba un operativo en las inmediaciones, una panadera del barrio aportó un dato que puede resultar determinante para la causa. La mujer relató que, pasadas las 6.50, escuchó un grito que salía de la casa: "¿Qué hacés, hijo de p...?", habría exclamado Romina.

A unos 200 metros de la vivienda, los efectivos hallaron a Walter tirado sobre la vereda, con una herida cortante en el cuello. Los médicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado.

Los peritos trabajan en paralelo sobre las dos escenas, la casa del crimen y el sitio donde apareció el agresor, para reconstruir el origen de esa lesión. La principal hipótesis que investigan es si el propio Walter se autoinfligió el corte o si esa herida se produjo durante un forcejeo previo al ataque contra Romina.

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