Femicidio de la gendarme: su novio dejó una carta en la que confesó todo y pidió perdón

Una carta escrita a mano por Carlos Riveros, en la que pidió perdón por haber asesinado a su pareja y por su intento de suicidio, es una de las principales pruebas reunidas tras el femicidio de Camila Vechiarello, la joven santafesina de 26 años que había viajado a San Juan para cumplir su sueño de convertirse en gendarme. El hombre fue encontrado inconsciente junto al cuerpo de la víctima y quedó detenido luego de recibir el alta médica.

El escrito fue encontrado por los peritos sobre la mesa del comedor de la vivienda ubicada en Cordillera de Ansilta al 48, en Barreal. Riveros se dirigió a su familia y a la de Camila para pedir disculpas por lo que había hecho y también por haber intentado quitarse la vida.

Cerca del mediodía del domingo, los policías ingresaron a la casa y encontraron a Camila muerta en el dormitorio, cubierta con una manta. Riveros estaba recostado sobre ella, inconsciente pero todavía con vida. Fue trasladado de urgencia al hospital municipal y recibió el alta horas después, momento en el que el juez de Garantías ordenó su inmediata detención.

Junto con la carta, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y dos cuchillos con manchas de sangre que serían las presuntas armas utilizadas durante el ataque. También fueron levantadas prendas de vestir, una toalla, una zapatilla y otros objetos que serán sometidos a peritajes.

Cómo fue el ataque contra Camila

La reconstrucción de las últimas horas de la joven estableció que Camila y Riveros habían regresado al departamento alrededor de las 23 del sábado. Más tarde, cerca de la 1.30 de la madrugada, un vecino escuchó un fuerte grito de una mujer. Los investigadores sospechan que ese fue el momento del ataque.

De acuerdo con el informe preliminar del médico legista, el horario estimado de la muerte coincide con ese momento. Los forenses determinaron que Camila sufrió al menos nueve heridas cortopunzantes, principalmente en el cuello y la cara. También tenía cortes en las manos, una señal de que intentó defenderse. La hemorragia provocada por las lesiones fue fatal.

Camila y Riveros habían llegado a Barreal con un objetivo compartido: convertirse en integrantes de Gendarmería Nacional. Ambos eran aspirantes y cursaban la formación en el Escuadrón local, aunque Riveros había sido apartado recientemente luego de no superar las exigencias del instituto.