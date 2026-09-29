Femicidio de Lucía Carpanetto: escalofriantes detalles del crimen por el cual fueron condenados dos hombres y una mujer

A más de 3 años del femicidio de Lucía Carpanetto (21) en la provincia de Santa Fe, la justicia local condenó a los tres acusados del hecho a cumplir penas que van de 15 a 32 años de prisión, tras confirmarse que la investigación reveló un plan para matar a la mujer en el que participó un preso y hubo un pago de 150 mil pesos.

Los jueces del tribunal Pablo Pinto, Ana Julia Milicic y Carlos Leiva homologaron el acuerdo presentado por la fiscal Laura Riccardo y aceptado por la defensa de los acusados. En tanto, los sentenciados a cumplir las penas son Valentín Rodríguez (32 años de prisión), calificado como el autor material del crimen; Darío Varela (28 años de prisión), acusado de instigarlo desde prisión; y su hermana Silvina Ailén Varela (15 años de prisión), considerada partícipe primaria.

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Según la investigación, Varela mantenía un conflicto con Lucía, quien fue pareja del hombre con el que ella tenía una relación y la información llegó hasta Darío, un preso de la cárcel ubicada en Piñero que usaba un celular desde el penal, sitio desde el que habría encargado a Rodríguez asesinar a la joven y coordinó el pago del trabajo.

El trabajo de los investigadores confirmó que se eliminaron varias conversaciones del celular de Silvina, y esto permitió la reconstrucción de los contactos con su hermano y comunicaciones vinculadas con el asesinato de Carpanetto.

¿Cómo se instigó el hecho ?





El crimen había comenzado a idearse el 4 de diciembre de 2022, cuando Silvina le contó a Darío sobre el conflicto que mantenía con Lucía y le envió información para identificarla; ambas partes acordaron un pago estimado en $150.000 pesos.

En la demostración de las pruebas, la Fiscalía sostuvo que Rodríguez fue quien ejecutó el crimen a cambio del dinero, y que el plan consistía en generar una falsa cita sexual para llevar a Lucía hasta una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Muñoz al 700, en barrio Roque Sáenz Peña de la ciudad de Rosario.

Este es el lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven (El Litoral).

Cuando Carpanetto llegó al sitio acordado el 14 de diciembre de 2022, Rodríguez le disparó en la cabeza con un arma de fuego, provocándole la muerte. Después se apoderó de su teléfono celular y eliminó contenido que, según la investigación, podía comprometerlo a él y a otras personas. Fue detenido en 2023 y quedó acusado de haber ejecutado el ataque y luego fueron arrestados Darío y Silvina Varela.

¿Cuáles fueron las condenas ?





Darío Varela fue condenado a cumplir una pena de 28 años de prisión debido a que el homicidio se unificó con una condena anterior de seis años dictada el 20 de marzo de 2023. En el caso de Carpanetto, fue considerado instigador del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Silvina Varela recibió 15 años de prisión como partícipe primario, luego de que en diciembre de 2025 fuera imputado por su presunta intervención en la planificación del crimen.

Valentín Rodríguez recibió la pena más alta: 32 años de prisión efectiva como autor del homicidio y por la tenencia o portación ilegal de un arma de guerra.

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