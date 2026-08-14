Femicidio de Villa Devoto: Cómo sigue la investigación y cuál es la principal hipótesis

Mientras sigue la conmoción por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo (40), cuyo cuerpo fue encontrado apuñalado dentro de su vivienda del barrio de Villa Devoto, continúa la investigación en la cual está detenido su marido, Walter Humberto Verón (56), quien intentó escapar y fue encontrado herido a metros del domicilio.

Fuentes policiales informaron que el femicidio se produjo en una casa ubicada sobre Pedro Morán al 5200, cerca de la esquina con avenida Lope de Vega. La pareja tenía dos hijos, un joven de 21 años y una nena de 8, que estaban en la casa al momento del ataque.

La investigación arrojó que el hijo mayor llamó al 911 luego de que su hermana le contara que hubo un problema entre los padres. De hecho, corrió a mirar las cámaras de seguridad de la casa y vio la agresión.

Tras la llegada de la ambulancia, los médicos constataron que la mujer ya estaba muerta y que tenía una herida de arma blanca en el cuello y no pudieron reanimarla. En tanto, la Policía inició un operativo para encontrar a Verón, que había salido de la casa después del ataque, pero que fue encontrado a unos 200 metros del domicilio, tirado sobre la vereda y con una herida cortante en el cuello.

Atacante internado

El sujeto fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde sigue internado en grave estado. Los investigadores buscan determinar cómo se produjo esa lesión y sostienen como principal hipótesis que habría intentado quitarse la vida.

La investigación incorporó el testimonio de una panadera que trabaja en un local lindero a la vivienda. La mujer contó que alrededor de las 6.50 escuchó una fuerte discusión dentro de la casa. En medio de la pelea oyó gritar a Romina: "¿Qué hacés, hijo de p...?". Después de eso, no volvió a escuchar nada.

Reconstrucción

Por otra parte, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió esos minutos y cuál fue la secuencia exacta dentro del dormitorio donde se produjo el ataque. Las cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores de la propiedad son una de las principales pruebas.

Un elemento que llamó la atención de los investigadores fue una carta manuscrita que el sujeto dejó antes del femicidio, y que está fechada el domingo, días antes del crimen. Comienza con un descargo sobre la situación familiar y económica que, según su versión, atravesaba con Romina.

Nexo con una numeróloga

En el texto, el hombre expresa su enojo porque supuestamente su esposa quería que se fuera de la casa y responsabiliza a Pitty La Numeróloga por un supuesto cambio en la personalidad de la mujer. "Estoy muy cansado de toda esta injusticia y de lo que estoy pasando con Romina", escribió.

También habla de propiedades, deudas y dinero. En uno de los pasajes menciona una casa ubicada en La Tablada y cuestiona qué había ocurrido con el dinero obtenido por la venta. La carta termina con una despedida dirigida a sus hijos: "Los amo, papá. Hasta siempre".

Hallazgo en la vivienda

En el operativo realizado en la vivienda, los investigadores encontraron elementos que ahora forman parte del expediente. En el living-comedor había un altar con velas y fotografías, además de cartas dirigidas a Pitty La Numeróloga, la empresaria con la que Romina trabajaba.

Hubo otro hallazgo que llamó la atención: dentro de una Biblia había una nota escondida relacionada con el pedido de venta de una propiedad ubicada en La Tablada. Esa casa aparecía mencionada en la carta manuscrita de Verón, donde el acusado afirmaba haber puesto dinero y cuestionaba el destino de los fondos obtenidos por su venta.

Pitty la numeróloga conocía a la víctima (Archivo).

Los investigadores también secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos y analizan las comunicaciones de la pareja y mensajes que mantenían con familiares, conocidos y personas de su entorno.

¿Cómo conoció a Pitty?

Romina había conocido a Verónica Assad, conocida como Pitty la Numeróloga, a través de sus cursos y talleres. Con el tiempo, comenzó a trabajar en uno de sus locales de venta de velas y esencias.

Según contó Pitty, Romina había intentado comprar una franquicia pero no consiguió el crédito necesario. Al ver su desempeño, decidió darle la posibilidad de ponerse al frente de un local en Caballito.

La mujer se convirtió en una de sus mejores vendedoras y comenzó a proyectar la apertura de un segundo negocio en Villa Devoto, sobre la calle Beiró. Según Pitty, el marido de Romina incluso había apoyado ese proyecto y el contrato de alquiler estaba a nombre de Verón.

La víctima le contó sobre los buenos resultados que estaba obteniendo en su trabajo. En una de las conversaciones que mantuvieron poco antes del crimen, le escribió: "Quiero que estés orgullosa de mí". Pitty aseguró que nunca supo que Romina atravesara problemas con su marido. "Jamás me contó su historia", sostuvo.

Hipótesis que se manejan

La causa está a cargo del Juzgado N° 62, encabezado por el juez Bonano, con la Secretaría N° 79. Los investigadores trabajan sobre distintas líneas para reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen y buscan determinar qué ocurrió dentro de la casa, cómo se produjo la herida que sufrió Verón, qué muestran las cámaras de seguridad y cuál era la situación que atravesaba la pareja.

Por ahora, la principal hipótesis sostiene que Verón atacó a su esposa con un cuchillo de gran tamaño, luego se hirió en el cuello y escapó de la vivienda antes de ser encontrado gravemente herido a pocas cuadras.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



