La historia detrás del femicidio de Camila: una incipiente carrera como modelo, celos y asesinato

Los vecinos de Ituzaingó siguen consternados por el femicidio de Camila Ruth Castro, la joven de 18 años que murió de un disparo tras una discusión con su novio, que luego del episodio fue detenido.

Según trascendió, el principal sospechoso del ataque es su novio de 19 años, quien sacó un arma y le disparó a la joven en el cuello, e hirió a los tiros a Jorge, el padrastro de la joven.

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Según contó Mónica, la abuela de la víctima, Camila era "muy amiguera" y estaba enfocada en su desarrollo profesional: tenía un emprendimiento y soñaba con ser modelo.

A través de las redes sociales, Castro promocionaba la venta de indumentaria femenina bajo una marca llamada "Las Bratz". También se había inscrito en la escuela de modelaje, según relató su abuela: "Ella quería ser modelo, se había anotado de nuevo en la escuela, tenía muchos amigos".

¿Cómo fue el episodio ?





En cuanto a lo ocurrido el martes a las 19, la joven fue asesinada de un disparo en el cuello en la puerta de su casa (sita en la calle Almagro al 2500) y el principal sospechoso es su expareja, un joven de 19 años llamado Elías, que fue detenido a las horas de lo ocurrido.

Camila discutía en la puerta de su vivienda con Elías Barrionuevo, y ahí intervino Jorge, el padrastro de la joven, en un intento por defenderla y fue cuando la situación se agravó: el joven sacó un arma y disparó contra la víctima hiriéndola en el cuello, y luego efectuó dos disparos más contra Jorge, que impactaron en cada una de sus piernas.

Elías Barrionuevo fue detenido en la jornada del miércoles (Policía bonaerense).

Tras los disparos, el hombre comenzó a pedir auxilio hasta que unos vecinos alertaron al 911, y personal de la comisaría cuarta de Ituzaingó llegó al lugar, y trasladó a ambas víctimas en el mismo móvil policial hasta el Hospital del Bicentenario, sobre la calle Roca. Camila llegó al centro de salud con signos vitales muy débiles y finalmente murió poco después. Jorge, por su parte, permanece internado.

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