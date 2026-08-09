Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 10 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
MACABRO

Femicidio en Luján: asesinó a puñaladas a su mujer frente a sus tres hijos y corrió a esconderse a la casa de su mamá

La víctima, una misionera de 27 años, fue atacada en la casa que compartía con el asesino y tres menores de edad.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una mujer de 27 años fue víctima de un brutal femicidio en la ciudad bonaerense de Luján tras haber sido atacada a cuchilladas por su pareja dentro de la vivienda familiar, ante la aterrada mirada de sus tres hijos de 5, 10 y 12 años.

El hecho ocurrió el viernes en una casa de la calle El Progreso al 1600, en el barrio Lanusse, donde la mujer, identificada como Daniela Natalia Armoa, oriunda de Eldorado, Misiones, convivía con sus hijos y su pareja, Emanuel César Q.

El crimen se habría producido durante una discusión entre ambos y el hecho adquirió más impacto luego de que se revelara que los menores de edad no solo presenciaron el asesinato, sino que se abalanzaron sobre el acusado para impedir que continuara atacando a su mamá.

La víctima de femicidio era Daniela Armoa, de 27 años.
La víctima de femicidio era Daniela Armoa, de 27 años.

"Los niños comenzaron a gritar y se aferraron al hombre", revelaron vecinos a Canal 12 de Misiones. Los pedidos de auxilio hicieron que salieran de sus viviendas para intervenir y asistir a Daniela.

En medio de la conmoción, el sospechoso abandonó el lugar con un arma blanca en una de sus manos y manchas de sangre en la ropa, y poco después se puso en marcha un operativo para localizarlo.

Daniela fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Sin embargo, pese a la atención médica, murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

El femicida se escondió en la casa de su mamá

La búsqueda del acusado estuvo a cargo del Grupo Táctico de Operaciones de Luján, cuyos efectivos lo encontraron en la vivienda de su madre y lo trasladaron detenido a la Comisaría de Marcos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien calificó el expediente como "femicidio" y ordenó distintas medidas, como allanamientos en los cuales no se encontró el arma homicida, pero sí dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que serán sometido a análisis.

Los tres hijos de Daniela, en tanto, quedaron alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.

Esta nota habla de:
1
Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia
RELATO

Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas

3
Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones
DETALLES

Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones

4
Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix
INTERESANTE

Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix

5
La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad
FARÁNDULA

La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad

Últimas noticias de Femicidio