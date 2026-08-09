Femicidio en Luján: asesinó a puñaladas a su mujer frente a sus tres hijos y corrió a esconderse a la casa de su mamá

Una mujer de 27 años fue víctima de un brutal femicidio en la ciudad bonaerense de Luján tras haber sido atacada a cuchilladas por su pareja dentro de la vivienda familiar, ante la aterrada mirada de sus tres hijos de 5, 10 y 12 años.

El hecho ocurrió el viernes en una casa de la calle El Progreso al 1600, en el barrio Lanusse, donde la mujer, identificada como Daniela Natalia Armoa, oriunda de Eldorado, Misiones, convivía con sus hijos y su pareja, Emanuel César Q.

El crimen se habría producido durante una discusión entre ambos y el hecho adquirió más impacto luego de que se revelara que los menores de edad no solo presenciaron el asesinato, sino que se abalanzaron sobre el acusado para impedir que continuara atacando a su mamá.

La víctima de femicidio era Daniela Armoa, de 27 años.

"Los niños comenzaron a gritar y se aferraron al hombre", revelaron vecinos a Canal 12 de Misiones. Los pedidos de auxilio hicieron que salieran de sus viviendas para intervenir y asistir a Daniela.

En medio de la conmoción, el sospechoso abandonó el lugar con un arma blanca en una de sus manos y manchas de sangre en la ropa, y poco después se puso en marcha un operativo para localizarlo.

Daniela fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Sin embargo, pese a la atención médica, murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

El femicida se escondió en la casa de su mamá

La búsqueda del acusado estuvo a cargo del Grupo Táctico de Operaciones de Luján, cuyos efectivos lo encontraron en la vivienda de su madre y lo trasladaron detenido a la Comisaría de Marcos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien calificó el expediente como "femicidio" y ordenó distintas medidas, como allanamientos en los cuales no se encontró el arma homicida, pero sí dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que serán sometido a análisis.

Los tres hijos de Daniela, en tanto, quedaron alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.