Femicidio en Mar del Plata: el dato de la autopsia que complica al acusado

La autopsia preliminar realizada al cuerpo de Aylen Rocío Núñez confirmó que la mujer murió como consecuencia de un disparo en el cuello efectuado a corta distancia. El proyectil ingresó con una trayectoria descendente y atravesó la carótida y la yugular.

De acuerdo con los peritos, hasta el momento no fue localizado un orificio de salida. Por eso, especialistas de Policía Científica trabajan para recuperar la bala, un elemento que puede aportar una prueba central para avanzar en la investigación.

El proyectil también podría permitir establecer si alguna de las dos armas secuestradas después del ataque fue utilizada para cometer el femicidio. Se trata de dos revólveres, uno calibre .32 y otro .38, hallados durante el procedimiento realizado tras el crimen.

El ataque y la detención

El crimen ocurrió en el barrio Las Heras de Mar del Plata. Según la investigación, José Cejas Urbistondo atacó a Rocío, su pareja, en la vereda, a pocos metros de la vivienda que compartían.





Tras un llamado al 911, efectivos policiales desplegaron un operativo para localizar al sospechoso. Finalmente, lograron interceptarlo luego de una breve persecución en las inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes.

Este miércoles, el acusado fue trasladado a Tribunales para declarar tanto por el femicidio de Rocío como por otra causa en la que también está involucrado. Urbistondo tenía un pedido de captura vigente solicitado por el Juzgado de Garantías N° 5.

Los antecedentes y la violencia previa

Para los investigadores, el acusado también estaría vinculado con un violento asalto ocurrido a mediados de diciembre del año pasado en un corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul. Durante ese episodio, dos delincuentes habrían ingresado al lugar y disparado en la cara a Darío Tapia antes de escapar con una cantidad de dinero que no fue precisada.

Por ese hecho habían sido detenidos dos hermanos y la esposa de uno de ellos. Con el avance de la pesquisa, esa hipótesis cambió y Cejas Urbistondo pasó a ser considerado uno de los presuntos responsables. La causa fue caratulada como homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Rocío tenía 27 años y era madre de tres chicos, de 9, 5 y 3 años. Según sus allegados, llevaba alrededor de cinco meses de convivencia con Urbistondo y durante ese período habría sufrido distintas agresiones.

Entre los datos que surgieron después del femicidio aparece también la pérdida de un embarazo que esperaba junto a Urbistondo. Personas de su entorno señalaron que la pérdida se produjo en el contexto de los ataques físicos que sufría.