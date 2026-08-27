Prisión preventiva para el acusado de matar a su expareja en Rosario

Se ordenó la prisión preventiva para Martín Banchero, acusado por el femicidio de su expareja, Carina Candelas, asesinada el 19 de agosto dentro de una farmacia de Rosario, Santa Fe. La medida fue resuelta este miércoles durante la audiencia imputativa a cargo de la fiscal Laura Riccardo.

Durante la audiencia, Riccardo, integrante de la Unidad especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, imputó al hombre de 55 años por homicidio triplemente calificado.

Según la acusación, el crimen fue cometido contra una persona con quien el acusado había mantenido una relación de pareja, con alevosía y mediando violencia de género. La imputación fue formulada en grado consumado y en calidad de autor.

Tras formalizarse la audiencia, la jueza de primera instancia hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva efectiva de Banchero por el plazo de seis meses.

El ataque dentro de la farmacia

De acuerdo con lo expuesto en el expediente, la mañana del 19 de agosto el acusado llegó en su auto a la farmacia ubicada en la intersección de Dorrego y Zeballos. Llevaba consigo un cuchillo de cocina con mango de plástico negro y una hoja de aproximadamente 25 centímetros de largo.

Una vez dentro del comercio, se dirigió al sector de administración y depósito, situado en la parte posterior del local. Allí estaba trabajando Carina, sentada de espaldas a la entrada mientras desayunaba en su escritorio.

La investigación estableció que Banchero tomó por sorpresa a su expareja y comenzó a exigirle explicaciones a los gritos por supuestas infidelidades. Mientras la mujer intentaba calmarlo, el acusado la tomó del cabello, la tiró al piso y comenzó a apuñalarla en distintas partes del cuerpo.

Los gritos de auxilio alertaron a una empleada, que corrió hasta el lugar e intentó detener el ataque. Sin embargo, Carina ya había sufrido lesiones fatales en la zona del tórax y el abdomen.

Banchero arrojó el cuchillo, escapó por la calle Zeballos en su vehículo y fue aprehendido minutos más tarde en el departamento donde vivía. La fiscal sostuvo que, a partir de declaraciones de familiares y amigos, constató que la víctima sufría "hostigamiento" por parte del agresor, aunque no había denuncias previas.