La advertencia de La Casa del Encuentro por los 164 femicidios en 2026: "Necesitamos más protección, más Justicia y ningún retroceso"

Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de este año se produjeron 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 9 transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que dirige La Casa del Encuentro.

Como consecuencia de estos crímenes, 226 hijas e hijos quedaron sin madre y el 55% de ellos son menores de edad. El relevamiento también estableció que el 54% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

"Desde La Casa del encuentro manifestamos nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación limite el alcance de la figura de feminicidio. La violencia de género no empieza ni termina en una relación de pareja, atraviesa distintas formas de sometimiento, desigualdad y violencia contra las mujeres", dice a Crónica Ada Rico presidenta Asociación Civil La Casa del Encuentro.

"Una interpretación más restrictiva de esta figura significaría un retroceso en los avances logrados para reconocer y abordar la violencia de género, y podría dejar fuera realidades que la Justicia tiene la obligación de comprender. Esperamos que la Corte Suprema garantice una mirada con perspectiva de género y acorde al marco de protección vigente frente a los feminicidios", reclamó.

Dentro de las cifras relevadas aparecen 22 víctimas que habían realizado una denuncia previa. Además, 11 femicidas tenían dictadas medidas cautelares de prevención y ocho pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

Dónde ocurrieron los femicidios

La vivienda volvió a aparecer como el principal escenario de los crímenes. El 56% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar o en una vivienda compartida con el agresor, según el informe. La propia casa es el lugar más inseguro para las mujeres víctimas de violencia.

Sobre un total de 173 casos con datos detallados, 59 ocurrieron en la vivienda de la víctima y 58 en una vivienda compartida. También se registraron nueve casos en la vivienda del femicida, 11 en la vía pública, siete en campos, descampados o montes y siete dentro de vehículos.

Entre las modalidades registradas aparecen 49 víctimas apuñaladas, 45 baleadas, 25 golpeadas, 14 estranguladas y 10 ahorcadas. El relevamiento también contabilizó seis mujeres degolladas, cinco asfixiadas, cinco incineradas, tres víctimas de traumatismos, tres descuartizadas y una por sobredosis.

Respecto del vínculo, el informe contabilizó 72 casos en los que el agresor era la pareja, 22 en los que era una expareja, 21 conocidos o vecinos, 12 familiares, 11 hijos o hijastros y seis padres o padrastros. En 29 casos no había un vínculo aparente.

Las tentativas y el reclamo de La Casa del Encuentro

Además de las víctimas fatales, La Casa del Encuentro registró 401 intentos de femicidio que continúan en seguimiento. El 15% de las mujeres agredidas había realizado una denuncia previa, un dato que la organización vincula con la necesidad de revisar las medidas de protección y el acceso a la Justicia.

El informe también identificó 15 víctimas en contextos de narcocriminalidad, 14 con indicios de abuso sexual, siete migrantes, cinco embarazadas, tres en presunción de prostitución o trata y una perteneciente a pueblos originarios. En 29 casos, los femicidas se quitaron la vida.

La organización expresó preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación adopte una interpretación que restrinja el alcance de la figura de femicidio prevista en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.

Desde La Casa del Encuentro sostuvieron que el contexto de violencia de género debe ser probado con respeto por las garantías del debido proceso, pero cuestionaron que se exija una relación de pareja, convivencia o antecedentes previos de violencia cuando esos requisitos no están establecidos por la ley.

La organización recordó que desde 2008 elabora informes sobre femicidios ante la ausencia de estadísticas oficiales y que participó del proceso que permitió incorporar el femicidio como agravante en la legislación argentina.

Su reclamo central es que la interpretación judicial no reduzca los alcances de una figura que, según planteó, permitió nombrar, registrar y reconocer estos crímenes.

"Necesitamos más protección, más Justicia y ningún retroceso", afirmó Rico.