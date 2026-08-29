Fernando Cerimedo desde la cárcel: "Me arruinaron la vida"

Fernando Cerimedo volvió a hablar este sábado desde la cárcel de Palmasola, en el marco de una audiencia virtual por una nueva investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, en la que recibió prisión preventiva.

"Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida", apuntó en la sesión cautelar.

En ese marco, Cerimedo agregó: "Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió. Yo me sometí voluntariamente a la Justicia".

"Yo soy el único sustento de mi familia. Hoy mi familia en Argentina no tiene ni siquiera acceso a las cuentas", sostuvo el ex asesor del presidente Javier Milei.

Luego se quejó de que no puede recibir visitas. "No puedo hablar ni siquiera con mis hijos. Pero no quiero para no obstaculizar nada", remarcó.

"Necesito un lugar con internet para trabajar. No tengo problema que ponga el arraigo por el tiempo que quiera, yo quiero aclarar esta situación", exigió.