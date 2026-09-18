Fingió su secuestro, le exigió un rescate de $2 millones a la esposa y terminó preso

Un hombre oriundo de la ciudad de Rosario terminó detenido en Entre Ríos, luego de montar una insólita maniobra extorsionadora en la que simulo haber sido secuestrado para exigirle a su propia esposa la suma de 2 millones de pesos a cambio de su supuesta liberación.

La investigación comenzó por la denuncia presentada por la mujer, con domicilio en el barrio Triángulo de la mencionada ciudad de Santa Fe.

Ante las autoridades policiales, la víctima manifestó haber recibido una serie de mensajes extraños provenientes de la cuenta de WhatsApp de su pareja, en los cuales se afirmaba que el hombre se encontraba privado de su libertad y se exigía la cifra de dinero para no hacerle daño.

Operativo cerrojo en Entre Ríos







A partir del alerta, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de la División Unidad Operativa Federal Paraná desplegaron las primeras tareas de inteligencia e investigación.

Allí las pesquisas permitieron rastrear la ubicación de la supuesta víctima y localizar su automóvil estacionado en el predio de un supermercado de la ciudad de Paraná.

Frente a este hallazgo, los efectivos de las fuerzas federales montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del comercio. Tras varios minutos de vigilancia, el sospechoso se presentó en el vehículo, momento en el cual fue interceptado y aprehendido de forma inmediata.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el automóvil del imputado, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

Confesión y situación judicial







En el marco de su declaración preliminar, el aprehendido confirmó que había fingido todo el hecho de forma unilateral. De acuerdo con las primeras hipótesis que analiza la Justicia, aunque resta la confirmación oficial, la maniobra habría tenido como objetivo obtener el dinero para saldar una deuda personal.

Los elementos incautados durante el arresto serán sometidos a peritajes técnicos con el fin de reconstruir las comunicaciones y verificar el origen exacto de las extorsiones enviadas por la aplicación de mensajería.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladado nuevamente a la ciudad de Rosario. En la jornada de este viernes, el imputado afrontará la audiencia correspondiente donde será acusado formalmente por los delitos de falsa denuncia y tentativa de estafa.