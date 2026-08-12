Fue a la boda de su ex novio y destrozó todo el lugar: terminó detenida
Una mujer se coló en la recepción de un casamiento, destruyó sillas y mesas y fue detenida por perturbación de la paz pública.
Una boda en Paraguay se transformó en caos cuando la ex pareja del novio ingresó al lugar donde se realizaba la recepción y causó destrozos. La mujer fue detenida.
El hecho ocurrió el sábado pasado alrededor de las 19 en el barrio Kennedy de la ciudad de Capiatá, cuando los dueños de casa y organizadores ultimaban los detalles para recibir a los familiares e invitados.
La atacante ingresó a la propiedad sin autorización y comenzó a arrojar el mobiliario que estaba colocado en el lugar. Volaron mesas, sillas y la decoración del ambiente montado para el evento.
Durante los desmanes, la expareja del novio destruyó las mesas con comida, volteó la parrila y tiró todo los alimentos preparados para el servicio de catering de la fiesta.
Las personas que presenciaron los destrozos llamaron a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de la agresora en estado de alteración y procedieron a su detención bajo el cargo de perturbación de la paz pública.
Tras el escándalo, la novia a punto de casarse realizó una denuncia por agresiones.
Pese a el mal momento que vivieron durante la recepción de la boda, la pareja asistió al Juzgado de Paz y completó el trámite de matrimonio civil.