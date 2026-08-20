Fuerte testimonio de un comisario en el juicio por Loan: "Se lo llevaron, no se perdió"

Dos investigadores de la Policía Federal (PFA) coincidieron en señalar ante la Justicia que a Loan Peña "se lo llevaron", de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde fue visto por última vez, tras una reunión familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

Durante una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan, el comisario de la Policía Federal Marcelo Daniel Román apuntó que, según su experiencia y todos los elementos analizados, el pequeño de 5 años "no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal", en las inmediaciones de la casa de Catalina Peña. "Al menor se lo llevaron, no se perdió, sino que lo hubiésemos encontrado", completó.

Román declaró que "la hipótesis del accidente" fue una de las que más se manejó a partir de las pruebas reunidas. Del mismo modo, aseguró que Macarena Peña, hija de Laudelina, fue la primera en mencionar esa posibilidad.

Luego, se refirió al análisis de los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, cuando señaló que se detectó una relación previa entre ellos y el comisario Walter Maciel, además de registros fotográficos de los tres juntos.

En ese marco, el comisario hizo referencia a las comunicaciones telefónicas registradas el día de la desaparición del nene.

Según explicó, el teléfono de Daniel Ramírez realizó una llamada desde la zona del naranjal a las 14.09, con una duración de diez minutos. Luego, a las 14.25, se registró otra comunicación en la misma zona desde el teléfono de Antonio Benítez con Laudelina Peña, que se extendió durante nueve minutos.

Por su parte, Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de la PFA, se expresó en sintonía con Román en torno a la desaparición del menor: "Se lo llevaron", indicó. Y al ser consultado por la posibilidad de un accidente, consideró que "no se descarta esa hipótesis".

En tanto, se reprogramó el testimonio de Ramón Dupuy, ya que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, hicieron lugar a un pedido para que se rechace su declaración por Zoom.

El abogado Rodolfo Baqué, representante legal de Elizabeth Cutaia, presentó un recurso para evitar la declaración de Dupuy por videoconferencia ya que de esa manera "se pierde espontaneidad", y además sostuvo que "podrían dictarle las respuestas".

Cabe recordar que Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 tras participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Los principales detenidos y procesados con prisión preventiva en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña son:

Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava: El exmarino y la exfuncionaria municipal son acusados de haber participado en la sustracción y ocultamiento del menor. Su camioneta y su automóvil fueron los únicos en los que se detectaron rastros positivos del niño al retirarse del paraje.

Wálter Adrián Maciel: El excomisario de la localidad de 9 de Julio está imputado por encubrimiento agravado, acusado de entorpecer la investigación y de plantar pistas falsas, como la zapatilla del niño.

Bernardino Antonio Benítez: Tío paterno de Loan, señalado como uno de los adultos presentes en el almuerzo que acompañó al grupo hacia el naranjal y participó en las maniobras iniciales de desvío.

Laudelina Peña: Tía paterna del niño, imputada por sustracción de menores y falso testimonio tras instalar la falsa versión de un accidente de tránsito en los primeros días de la investigación.

Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi: El matrimonio estuvo presente en el almuerzo y acompañó a los menores al monte. Millapi cumple prisión domiciliaria y ambos están acusados de ser partícipes necesarios en la sustracción del menor.

El resto de los imputados hasta completar los 17 expedientes abarca a personas vinculadas a maniobras de entorpecimiento, falso testimonio e interferencia en la investigación (incluyendo integrantes de la llamada "banda del hotel").



