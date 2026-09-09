Fuertes casos policiales que causan conmoción en Mendoza

-Causa conmoción en Mendoza la muerte del querido Chiche Gelblung. A través de las redes sociales y los medios de prensa locales, se recordó la trayectoria y el reconocimiento a la tarea del periodista de 82 años.

-Volvieron a meter preso al fugado de la Comisaría 13 ubicada en Rivadavia. Ángel Salvador Reinoso, de 33 años, fue encontrado oculto entre los yuyos en cercanías de carril Urquiza. Intentó escapar nuevamente al advertir la presencia policial, pero fue reducido tras un amplio operativo en el que participaron efectivos de todos los Cuerpos Especiales de la Policía de Mendoza, que lo localizaron a través de drones. Ahora, tres policías de la Comisaría 13 quedaron bajo investigación interna para determinar responsabilidades ante la fuga.

-Se fugó un paciente de salud mental del hospital de San Rafael. El hombre permanecía bajo tratamiento en el "Teodoro Schestakow" y se lo busca intensamente en el sur provincial. La justicia indicó que se trata de Armando Sosa, de 51 años de edad. Se pide a la comunidad que cualquier dato de interés se lo dé a conocer al teléfono 911 e indicó que se encontraba bajo régimen de internación involuntaria.

-Una empleada quedó detenida por robo a la financiera donde trabaja. La investigación la ubica como posible "datera". En el hecho, delincuentes fuertemente armados se llevaron más de 110 millones de pesos. Sucedió en el comercio ubicado en Avenida Las Heras 219, en pleno centro. La Fiscalía imputó a la joven por el delito de robo agravado con arma no habida en calidad de partícipe.

-No le vendieron un trago en un boliche y atropelló a dos mujeres. Además generó destrozos y quiso incendiar el local bailable. Sucedió en el departamento Santa Rosa. La encargada del lugar padeció quebraduras, como producto del ataque del hombre que tiene 31 años. Fue individualizado por la justicia como Franco Olmedo. Al momento de la detención, el test le dio positivo con 1,72 gramos de alcohol en sangre. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal Zona Este.

-Triple choque se registró en la zona del Parque General San Martín. Tuvo lugar sobre Avenida del Libertador pasando la Rotonda "Monseñor Orzali". Dos autos chocaron contra un colectivo. Una de las conductoras fue hospitalizada.

-Delincuente quedó filmado cuando ingresó a robar a un comercio en Maipú. Sucedió en el trozadero y carnicería ubicada en carril Urquiza al 2800 del distrito Coquimbito, donde se llevó unos 30.000 pesos que tenía la caja registradora. Sucedió de madrugada, pero todo el raid delictivo quedó registrado en los videos de seguridad.

-Conductor de auto atropelló a ciclista. En lugar de asistirlo se dio a la fuga. La víctima debió ser asistido por heridas y llevado a un hospital. Sucedió esta mañana en carril Costanera en la mano que va hacia el norte a la altura de calle Correa Saá, del lado del municipio Guaymallén. Hay videocámaras y los testigos también aportaron sus datos, ya que sucedió una vez que había amanecido. Conducía un auto Peugeot 205 color gris.

-Delincuentes vaciaron una vivienda familiar en la localidad de Junín. Sucedió en "Barrio Jardín" ubicado en el distrito Los Barriales. Les llevaron dólares, 2 millones de pesos, un celular y también un arma. Para ingresar al domicilio provocaron la rotura de rejas y una ventana.

-Choque en pleno centro. Auto y moto colisionaron en Avenida San Martín y Espejo. El conductor del vehículo menor chocó de atrás al auto cuando quería doblar hacia la derecha y subir por calle Espejo. Recibió heridas leves y fue asistido por personal de preventores viales de Ciudad.

-Lograron recuperar una moto que había sido robada. El hecho fue denunciado en el departamento Godoy Cruz. El hallazgo se produjo en inmediciones de calles Cutral Có y Mar de Ajo, cuando un hombre circulaba en actitud sospechosa. Al intentar ser inspeccionado por personal de policía vial, el conductor dejó la moto tirada y se dio a la fuga corriendo. El bien quedó bajo custodia de la oficina fiscal departamental, mientras que se informó que el acusado se dirigió hacia el interior de la villa inestable conocida como "Campo Papa".

-Incidente vial en Guaymallén. Auto y moto chocaron en la esquina de Carril Gomensoro y Félix Suárez. Hubo lesiones leves en sus conductores.

-También en Guaymallén el conductor de una moto pasó semáforo en rojo y chocó contra un auto. Este episodio tuvo lugar en carril Godoy Cruz y Pellegrini. El motociclista fue derivado a un hospital zonal.

-Choque en Ciudad. Sucedió en calle Belgrano y Avellaneda. Allí impactaron dos autos y no se registraron personas heridas.

-Hasta la hora 21 estará habilitado el Paso hacia Chile por el sistema integrado "Cristo Redentor". Las aduanas de ambos países habían decidido en forma conjunta su cierre debido al temporal de nieve que se registraba en zona de cordillera. Como mejoraron las condiciones climáticas luego se realizó la apertura en sus horarios habituales de invierno.

-Incidente Vial en Las Heras. Sucedió en el cruce de carril Mathus Hoyos y Estrada. Dos autos circulaban a alta velocidad.

-Nuevo Regimen Penal Juvenil. Desde el 05 de Septiembre en todo el país son punibles aquellos adolescentes que cometan hechos delictivos desde los 14 años. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que esta provincia ya cuenta con el primer detenido.