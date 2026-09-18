Giro en la causa por Cecilia Lazcano: la revelación sobre "Max", el supuesto tercer involucrado en el crimen

El crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente de 16 años que fue hallada muerta en la localidad correntina de Alvear, sumó una prueba clave tras el análisis de los teléfonos celulares de los dos imputados por el caso.

Entre los mensajes que intercambiaban J.G., de 16 años, y N.Y.L., de 17, apareció mencionada en varias oportunidades la figura de "Max", que para los investigadores podría tener una participación en el asesinato.

Cecilia Lazcano fue asesinada el 16 de julio en la ciudad de Alvear en Corrientes.

Las pericias tenían como objetivo reconstruir cómo fueron las conversaciones vinculadas con el ataque y el envío de fotografías y videos luego de haber cometido el brutal femicidio; por lo que apuntaban a la participación de una tercera persona.

Sin embargo, luego de los análisis, los investigadores remarcaron que detrás del nombre de "Max" no existiría ninguna persona real que hubiera participado del asesinato de Cecilia durante la madrugada del 16 de julio.

Quién sería "Max", para los investigadores

La principal hipótesis que manejan los que investigan el caso determinó que "Max" sería un personaje imaginario creado por uno de los adolescentes imputados y que fue adoptado como alguien real por el segundo involucrado.

Los investigadores consideraron que no había pruebas ni elementos concretos para ubicarlo dentro de la escena del crimen ni con una participación concreta de esta supuesta persona en la planificación del asesinato.

Ante este panorama, las autoridades pudieron descartar por el momento la hipótesis de la cooperación de una tercera persona en el crimen que conmocionó a la ciudad de Alvear hace dos meses.



