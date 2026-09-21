Gozaba de salidas transitorias pero saltó el alambrado: seguirá preso sin el beneficio

La Cámara de Apelación y Garantías confirmó la revocación de los regímenes de salidas transitorias y régimen abierto que tenía L.N.M., un interno de la Unidad Penal N°15 de Batán que intentó escapar del establecimiento en mayo de este año.

La resolución fue tomada por la Sala II, integrada por los jueces Adrián Angulo y Juan Pablo Lódola, quienes ratificaron la decisión adoptada previamente por el Juzgado de Ejecución Penal N°1. La defensa había cuestionado la acreditación de los hechos ocurridos el 24 de mayo y pidió que se revisara la medida.

Según la presentación, el interno había explicado que intentó alejarse de otros presos que lo habrían amenazado. Su defensa también sostuvo que no se habían incorporado registros fílmicos del sector donde ocurrió el episodio y que la explicación de su asistido no había sido valorada de manera adecuada.

La decisión de los camaristas

De acuerdo con la resolución, personal de la Unidad Penal N°15 que realizaba una recorrida por el perímetro del régimen abierto observó que M. saltaba el alambrado ubicado en el sector trasero del establecimiento.

Ante esa situación, los agentes le dieron la voz de alto, pero el interno no acató la orden. Entonces comenzó una persecución dentro del predio hasta que finalmente fue reducido por el personal penitenciario.

Los camaristas remarcaron que el hombre estaba incorporado a un régimen abierto y de salidas transitorias. Para los jueces, ese beneficio implica una mayor amplitud y supone un grado de confianza que fue quebrantado con el episodio ocurrido en mayo.

A pesar de contar con una calificación conductual de "muy buena diez (10)", la Cámara consideró que el interno merece un concepto malo por sus dificultades para adaptarse al régimen, sus distintas reubicaciones y los problemas vinculares con otros presos.

También mencionó la escasa capitalización de los dispositivos de tratamiento ofrecidos por las autoridades penitenciarias. Por ahora, seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La Justicia estableció un plazo de seis meses para volver a evaluar su situación, teniendo en cuenta sus pautas de comportamiento y el aprovechamiento de las herramientas y dispositivos de tratamiento necesarios para superar las falencias señaladas.







