Grave error en el juicio por la muerte de Maradona: incorporaron análisis de 2015 pertenecientes a Don Diego

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó una nueva polémica tras detectarse una irregularidad insólita en las pruebas que fueron evaluadas por la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluaba su caso médico.

Durante la audiencia del martes pasado, se constató que el cuerpo médico incorporó y analizó documentación clínica correspondiente al padre del exfutbolista, Don Diego Maradona.

Fuentes vinculadas al juicio definieron el hecho como "un desastre para San Isidro y la Fiscalía", en medio de los cuestionamientos de las partes sobre el desempeño de la Fiscalía y la instrucción de la causa.

Un nuevo escándalo salpica al juicio de Diego Maradona.

El error fue detectado mientras prestaba declaración Hernán Trimarchi, especialista en nefrología y uno de los 20 peritos integrantes de la junta. El testimonio abordaba los informes de la función renal del exfutbolista cuando la defensa identificó las inconsistencias.

Los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, representantes de Nancy Forlini, excoordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, detectaron las irregularidades en lo informes tras cotejar los registros clínicos atribuidos a Diego entre 2019 y 2020 con antecedentes de 2015, y luego verificar que la identificación de afiliado o número de socio no coincidía.

Don Diego Maradona estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos durante el primer semestre de 2015 hasta su fallecimiento en junio de ese año, período en el cual se le practicaron varios estudios de laboratorio con valores alterados debido a sus problemas de salud.

Durante ese lapso, su hijo estaba viviendo en Dubái, desde donde viajó a la Argentina para asistir al entierro de su padre.

A partir del descubrimiento, los profesionales de la Junta Médica habrían tomado como base para tratar a Diego Armando Maradona los análisis que pertenecían a su padre y que habían sido confeccionados entre 2012 y 2015.

Ante esta situación, las defensas solicitaron pedir a la empresa de medicina privada el padrón histórico de afiliados y a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de certificar los viajes del exfutbolista en 2015.

El foco de la investigación es determinar si las conclusiones de los peritos médicos y el cuadro clínico que derivó en la muerte de Maradona se bararon en datos médicos erróneos.

Fuentes de la investigación señalaron a la agencia Noticias Argentina que "seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa".

Por su parte, Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, manifestó: "Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015".

Baudry puso en duda la hipótesis de una equivocación involuntaria y expresó: "Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede".

No obstante, el letrado sostuvo que, si bien el hecho implica una adulteración de las pruebas, la situación no alteraría sustancialmente la orientación del juicio.

En tanto, Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, calificó el episodio como grave. Sin embargo, se distanció de la hipótesis de intencionalidad: "Para mí no ha sido nada adrede, pero sí veo una Junta de expertos a la cual se le dio una entidad que no tenía".

Y luego agregó: "Es escandaloso que un grupo de personas, autodenominados expertos, no hayan hecho algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la persona que se decía que estaban estudiando".