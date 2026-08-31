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Lunes, 31 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
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¡GUAU! Así un perro héroe puso en fuga a dos delincuentes que pretendían llevarse una moto

Dos hombres encapuchados entraron a una vivienda y fueron sorprendidos por Firulay, que los corrió hasta hacerlos escapar.

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Dos delincuentes ingresaron durante la tarde a una vivienda del barrio Alfar, en Mar del Plata, a robar una moto. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propiedad y terminó frustrada por la reacción de Firulay, un perro de gran tamaño que detectó a los intrusos y los hizo escapar.

Los delincuentes ingresaron al garaje vestidos de negro y con el rostro cubierto. Avanzaron en silencio por el lugar hasta llegar al sector donde estaba estacionada la moto.

Con el vehículo frente a ellos, los delincuentes intentaron ponerlo en marcha para concretar el robo. Sin embargo, no consiguieron darle arranque y la situación cambió de manera inesperada.

Fue entonces cuando Firulay advirtió la presencia de los desconocidos. El perro, de gran tamaño y pelaje negro, salió a correrlos apenas detectó que habían ingresado a la propiedad.

Con el vehículo frente a ellos, los delincuentes intentaron ponerlo en marcha para concretar el robo. Sin embargo, no consiguieron darle arranque y la situación cambió de manera inesperada.Fue entonces cuando Firulay advirtió la presencia de los desconocidos. El perro, de gran tamaño y pelaje negro, salió a correrlos apenas detectó que habían ingresado a la propiedad.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El perro hizo escapar a los ladrones.&nbsp;
El perro hizo escapar a los ladrones. 

Ante la reacción del animal, los delincuentes abandonaron sus intenciones y escaparon del lugar. La moto quedó en la vivienda y los hombres huyeron con las manos vacías. Por el momento no hay detenidos.

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