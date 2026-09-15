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Martes, 15 de septiembre de 2026

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Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: una mujer terminó en el hospital

El productor impactó su auto contra una moto en Salguero y Martín Coronado. La zona está cerrada al tránsito desde las 5 de la mañana.

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El productor teatral Gustavo Sofovich protagonizó un siniestro vial en Palermo, donde chocó con su auto contra una moto en la que viajaban dos personas. Una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital y el conductor del rodado no sufrió lesiones.

Todo ocurrió cerca de las 5 de la mañana en el cruce de Salguero y Martín Coronado. Sin embargo, pasadas las 7, Sofovich continuaba dentro de su auto, mientras la Policía de la Ciudad montó un operativo y cortó la circulación de vehículos en la zona.

Cabe mencionar que en la moto iban dos empleados gastronómicos que salían de trabajar y como se mencionó, la peor parte se la llevó la joven, de 23 años, que fue trasladada al hospital Rivadavia con una lesión en su brazo.

"Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogures, y cuando estoy volviendo vengo por Salguero, cruzo por Figueroa Alcorta. La moto me trata de pasar por el lado derecho. Me toca, se cae y automáticamente me bajo del coche y llamo al 911. Cuando llega el SAME la chica fue trasladada", detalló durante una entrevista radial que brindó desde su vehículo. 

"Yo voy a salir a hablar porque van a imponer una realidad que no es. Yo estoy sentado en el auto porque hace frío. La policía quiere terminar con los procedimientos", explicó Sofovich a Radio Mitre por las versiones que comenzaron a circula de que estaba atrincherado.

A su vez, agregó: "Yo llamé al 911 para que venga el SAME. Tiene que venir el gobierno de la ciudad a hacernos el examen de alcoholemia y de ahí yo me voy al gimnasio. Hace una hora y media que estoy acá esperando".


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