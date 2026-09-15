Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: una mujer terminó en el hospital

El productor teatral Gustavo Sofovich protagonizó un siniestro vial en Palermo, donde chocó con su auto contra una moto en la que viajaban dos personas. Una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital y el conductor del rodado no sufrió lesiones.

Todo ocurrió cerca de las 5 de la mañana en el cruce de Salguero y Martín Coronado. Sin embargo, pasadas las 7, Sofovich continuaba dentro de su auto, mientras la Policía de la Ciudad montó un operativo y cortó la circulación de vehículos en la zona.

Cabe mencionar que en la moto iban dos empleados gastronómicos que salían de trabajar y como se mencionó, la peor parte se la llevó la joven, de 23 años, que fue trasladada al hospital Rivadavia con una lesión en su brazo.

"Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogures, y cuando estoy volviendo vengo por Salguero, cruzo por Figueroa Alcorta. La moto me trata de pasar por el lado derecho. Me toca, se cae y automáticamente me bajo del coche y llamo al 911. Cuando llega el SAME la chica fue trasladada", detalló durante una entrevista radial que brindó desde su vehículo.

"Yo voy a salir a hablar porque van a imponer una realidad que no es. Yo estoy sentado en el auto porque hace frío. La policía quiere terminar con los procedimientos", explicó Sofovich a Radio Mitre por las versiones que comenzaron a circula de que estaba atrincherado.

A su vez, agregó: "Yo llamé al 911 para que venga el SAME. Tiene que venir el gobierno de la ciudad a hacernos el examen de alcoholemia y de ahí yo me voy al gimnasio. Hace una hora y media que estoy acá esperando".



