Gustavo Sofovich: "Salí a comprar yogures y choqué"

El productor televisivo Gustavo Sofovich protagonizó un siniestro vial esta mañana en el barrio porteño de Palermo donde chocó con una moto. Luego de casi tres horas, le realizaron el control de alcoholemia, con resultado negativo, y explicó ante los medios: "Salí a comprar dos yogures y choqué".

"El control de alcoholemia me dio 0 y al conductor de la moto también. No estuve atrincherado. Fue un operativo policial más, la novia del chico ya está bien", detalló sobre la joven que sufrió una lesión en el brazo y fue trasladada al hospital Rivadavia por el SAME.

En ese sentido, Sofovich comentó: "Sé que el accidente lo provocamos entre los dos. Automáticamente llamé al 911". "El fiscal no me permitía ir a hablar con los medios, ya me liberaron", señaló para desmentir que estuvo atrincherado en su auto, como había circulado en los primeros minutos tras el siniestro.

Previamente, había explicado en una entrevista radial desde su vehículo: "Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogures, y cuando estoy volviendo vengo por Salguero, cruzo por Figueroa Alcorta. La moto me trata de pasar por el lado derecho. Me toca, se cae y automáticamente me bajo del coche y llamo al 911".

Noticia en desarrollo.