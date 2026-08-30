Habló el abogado de Callejero Fino: "Esto es solo un problema vial"

Ignacio Barrios, el abogado de Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, habló este domingo con Crónica tras la detención del músico que fue arrestado junto a otro hombre cuando viajaba en una camioneta sin patente y llevaba un arma con la numeración suprimida.

"Es un tema vial que no repercute en la cuestión penal", sostuvo el letrado, quien aclaró que todavía no pudo hablar con el cantante ni tener acceso al expediente completo.

"Vamos a esperar, charlar con él antes de dar una información que no es certera", añadió Barrios.

Callejero Fino fue detenido este domingo luego de circular en una camioneta sin patente y tener en su posesión un arma Glock 40 que tenía la numeración adulterada.

Barrios puntualizó que aún no asumió la defensa formal del músico y que en las próximas horas analizarán "la cuestión de fondo del expediente y cómo se puede avanzar".

"No me consta que esté con el arma. Voy a tratar de comunicarme con él y dar información clara según lo que me transmita", aseguró.

Cómo fue la detención de Callejero Fino

Callejero Fino fue aprehendido tras un operativo que se llevó a cabo en la zona de Italia y la Ruta 27, en Villa La Ñata, partido de Tigre, donde efectivos efectivos observaron una camioneta que circulaba sin los dominios colocados.

Alvarenga, que se encontraba al volante, explicó que junto a otro acompañante estaban camino "al cumpleaños del novio de María Becerra (JRei)".

Los efectivos notaron que había un arma Glock calibre 40 en el interior del vehículo con la numeración adulterada. Por esta razón, el músico y el acompañante fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra y se espera que en las próximas horas declaren ante la Justicia.