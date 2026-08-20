Habló el abuelo del nene de 6 años hallado sin vida en Santa Fe: "Aparentemente mi hija lo mató"

Un nene de 6 años fue hallado muerto en su casa de Santa Fe y por el hecho fue detenida su madre. Daniel, abuelo materno del menor, dialogó con Crónica y describió como es su hija, sobre quien dijo que "aparentemente" mató al nene y dijo no entender qué pasó por su mente.

"Aparentemente mi hija lo mató", expresó el hombre, y agregó que el otro abuelo del menor fue quien la encontró a la mujer ahora detenida "fuera de sus cabales". "Me dijo que ella estaba endemoniada", dijo con tristeza.

La comisaría 2da de San Justo

Por otro lado, mencionó que vive en Santa Fe y que fue a visitar al nene en el marco del Día del Niño para regalarle una pelota de basquet. Allía aseguró ver bien tanto al chico como a la madre.

"Él estaba contento", recordó Daniel. Y luego afirmó: "No juzgo a mi hija porque la amo. No sé qué es lo que le pasó. Es algo que a todos nos tiene asombrados. Ella amaba a su hijo".

Después aseguró que "ella no tomaba droga". "No tengo idea qué pasó. Estaba separada con el padre del nene pero estaba todo bien", resaltó.

Daniel explicó que se enteró de la muerte del nene a través de un llamado de su hermana, donde le expresó que el menor había fallecido.

"No entiendo qué pasó por la cabezita de mi hija. Ella no era violenta. Era una piba normal", remarcó el hombre.