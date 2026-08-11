Declaró el médico que provocó un daño ambiental que tardaría 100 años en repararse

Agustín Añó, médico oriundo de Mendoza, se presentó ante la Justicia de San Juan luego de ingresar con su camioneta a la Pampa de Leoncito, un área protegida ubicada en el departamento de Calingasta. El hecho ocurrió el sábado por la noche y generó un daño ambiental. El vehículo quedó en el lugar.

"Se hizo presente acá en el juzgado. Él manifestó su defensa, ya compareció y quedó vinculado a estas actuaciones. Quedó en libertad pero vinculado a la misma", contó el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, a cargo del expediente.

Según el testimonio de Añó, la oscuridad de la noche y el nivel del agua lo llevaron a desviarse hacia la planicie sin darse cuenta de las consecuencias. Frente a esa versión, el propio magistrado marcó sus reparos: "No es difícil no darse cuenta y, además, es conocedor de la zona, no es que no lo sea. Dijo que tuvo un imprevisto, como que el agua fue la imprevista por la hora".

La dueña del vehículo es una mujer de Guaymallén, Mendoza, quien deberá esperar. El juzgado ordenó que la camioneta permanezca en el lugar para no agravar el impacto sobre el terreno. "Es una planicie arcillosa, con la situación de que está llena de agua. Al ingresar, la camioneta se ha enterrado alrededor de unos 25 centímetros y cualquier maniobra que hagan para poder tratar de extraerla genera un tipo de succión por parte de la superficie", detalló Troche.

Gendarmería Nacional y la Comisaría 33 de la policía provincial evaluaron el operativo de rescate, aunque el acceso complica cualquier intento: el vehículo quedó a un kilómetro y medio del ingreso al área.

"Cualquier herramienta que intenten realizar corre riesgo de quedarse enterrada y generar otro daño aún más grave", explicó el juez, quien dispuso custodia policial sobre el lugar hasta que la Dirección de Patrimonio de San Juan realice las pericias correspondientes.

Las marcas dejadas por el vehículo se multiplicaron porque, según reconstruyó el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, el conductor debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector. Por ahora, la causa avanza como contravención, con una multa que podría llegar a un millón y medio de pesos por infracción al artículo 187, inciso 4, referido a daños al patrimonio cultural provincial.

El intendente pidió que la sanción sea contundente: "Espero que sea una sanción ejemplificadora, porque es la única forma de que la gente se controle. Ya este es el evento número cuatro que yo denuncio desde el inicio de mi gestión. Y si es penal, que por favor cumpla con cárcel, sería lo ideal".

La recuperación del terreno demandará décadas, según explicó Carbajal, debido a la composición del suelo. "La superficie es una combinación de arcilla y limo. El problema es que la erosión del viento es lo que hace que eso se borre. Hay que agregar el proceso de semillificación de la vegetación del lugar. Por eso se calcula que a esta profundidad son 100 años", aseguró.

El funcionario remarcó además el valor ecológico y astronómico de la zona afectada: "Son un montón de daños que ha hecho, más allá de que es una de las tres planicies en el planeta más oscuras para poder hacer observaciones de la Vía Láctea y del espacio profundo".

Los daños ambientales

La camioneta provocó daños que tardarían 100 años en revertirse. El tesoro natural de San Juan sufrió en las últimas horas daños graves cuando una camioneta ingresó a la zona del barrizal que se encontraba en pleno proceso de regeneración luego de las intensas lluvias.

Al tratarse de un suelo en recuperación y arcilloso, el vehículo dejó huellas profundas y deformaciones en la capa geológica.

Las autoridades detallaron que aguardarán hasta que la tierra se seque para retirar la camioneta, con el objetivo de evitar un mayor deterioro.



