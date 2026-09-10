Habló el secretario de Seguridad de Morón tras el tiroteo frente a una escuela: "Es una zona conflictiva"

Un brutal episodio se registró este lunes por la mañana frente al colegio Emaus en El Palomar, donde tres delincuentes balearon al padre de una alumna.

"Es una de las zonas más conflictivas del distrito. Venimos incrementando las medidas de seguridad, pero hoy nos tocó una realidad del Conurbano", resaltó en diálogo con Crónica.

Y sostuvo: "Descendimos 30% el robo automotor a mano armada pero hoy un vecino vislumbró que se estaba cometiendo un delito, se identificó como policía e inició un intercambio de disparos con los delincuentes".

"Vamos a seguir incrementando las medidas de seguridad. Mañana a las 10 de la mañana tenemos programada reunión con las autoridades del colegio y algunos vecinos", destacó.

A su vez, resaltó que "estamos concentrando mucho más personal policial en el horario de entrada y salida de los alumnos".

"Esto nos pone frente a un desafío muy importante y hacer un esfuerzo muy grande presupuestario", remarcó.