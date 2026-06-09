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Martes, 9 de junio de 2026

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Hallan con vida a la niña L: "Está sana y salva"

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la menor fue encontrada.

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Tras largas horas de angustia, la niña L, quien se encontraba desaparecida desde el pasado lunes al mediodía, fue hallada con vida.

"La encontramos sana y salva", resaltó el funcionario cordobés, quien destacó el trabajo realizado para dar con la menor.

Además, expuso que "la Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial" sobre la nena sobre quien no se sabía nada desde que salió de la escuela hace más de 24 horas.

"Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra Policía de Córdoba y al Ministerio Público Fiscal Córdoba y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María", resaltó el funcionario.

La búsqueda de la menor 

La joven habitualmente esperaba a su hermana en una parada de colectivos cercana al lugar, pero cuando salió el pasado lunes, no fue vista.

En ese marco, la madre de la adolescente hizo el reclamo y comenzó la búsqueda, coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

Participaron de la búsqueda cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otras unidades especiales.

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