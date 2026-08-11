Hallan culpable a un hombre de matar a su compañera de trabajo de siete balazos: tenía denuncias de acoso

Un jurado popular halló culpable a Renzo Chidichimo por el asesinato de su compañera de trabajo, Rocío González, ocurrido en 2023 en la ciudad de Saladillo. El hombre le disparó siete veces en la sede de la empresa de alarmas donde ambos trabajaban, luego de que la víctima lo denunciara en reiteradas oportunidades por acoso y hostigamiento.

El veredicto se conoció en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata, donde los doce integrantes del jurado popular consideraron a Chidichimo responsable de manera unánime. Los delitos imputados fueron homicidio calificado por el vínculo, femicidio por mediar violencia de género, y agravado por el uso de arma de fuego.

La cámara de seguridad fue una prueba clave.

La jueza técnica deberá fijar en los próximos días la pena, que corresponde a prisión perpetua según la calificación legal establecida.

Durante el debate se proyectaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la empresa, que registraron el ingreso del acusado al establecimiento minutos antes del ataque. También declararon compañeros de trabajo que presenciaron la agresión de manera directa.

Las audiencias expusieron además la situación de vulnerabilidad que atravesaba González antes de morir. La joven había realizado al menos dos denuncias formales contra Chidichimo por acoso, tanto ante la Justicia como dentro de la propia empresa, sin que las medidas cautelares dispuestas lograran protegerla.

Cómo fue el femicidio

El ataque ocurrió el 1° de junio de 2023 por la tarde, en la sede de la compañía de alarmas situada en la calle Ibáñez Frocham al 2800, en Saladillo. Chidichimo ingresó al lugar fuera de su horario laboral, se dirigió directamente hacia el puesto de González y le efectuó siete disparos.

Pese a la gravedad de las heridas, la joven de 25 años fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Doctor Posadas, donde murió horas más tarde.

El agresor huyó del lugar inmediatamente después del ataque. Su búsqueda se extendió durante casi una semana, hasta que fue localizado en un campo denominado "La Vanguardia", ubicado sobre la Ruta Provincial 51, entre Saladillo y Las Flores.

Las cámaras de seguridad de la empresa resultaron clave para identificar a Chidichimo como autor del crimen y dar con su paradero días después de la fuga.

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