Hallan muerto a Max Higgins, el jamaiquino que había prometido construir un "Disney argentino" y terminó en situación de calle

Murió Max Higgins, el empresario jamaiquino que saltó a la fama hace dos décadas por prometer la construcción de un "Disney argentino".

El hombre tenía 55 años y vivía en situación de calle, mientras que los investigadores esperan los resultados de la autopsia para saber la causa de muerte.

Había llegado al país en 2007 con el apodo del "Rey del Entretenimiento", con la promesa de edificar un complejo de mil millones de dólares.

Un chofer de colectivo lo halló en posición fetal y sin signos vitales. El hombre se encontra hace más de 20 días viviendo en situación de calle.

En 2007, Higgins había prometido la construcción de un predio de 132 hectáreas en San Pedro, pero fue la propia Disney la que se encargó de desmentir la información.

También fue impulsor del "World Football Idol", un reality que buscaba descubrir la nueva estrella del fútbol. El ganador obtendría un premio de miles de dólares y la posibilidad de realizar una prueba en un club.

Para su lanzamiento, convocó a reconocidas como Diego Maradona, La Sole y Los Nocheros, en un evento realizado en el polideportivo Islas Malvinas.