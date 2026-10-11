Hallan muerto a uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

El cuerpo de Oscar Barbero, de 64 años, fue hallado en una playa de Las Toninas luego de permanecer desaparecido desde el 21 de septiembre, día en que ingresó al mar a bordo de un kayak frente a Santa Teresita. La identificación fue confirmada por su hija mediante el reconocimiento de indumentaria y pertenencias personales.

En tanto, las autoridades mantienen los rastreajes marítimos y costeros para localizar a Félix Mendieta, de 43 años, quien lo acompañaba durante la navegación.

Investigación judicial y operativo en la costa

El hallazgo movilizó a personal policial y de Prefectura Naval Argentina, quienes preservaron la zona para llevar a cabo los peritajes pertinentes.

Tras el retiro de los restos, las actuaciones quedaron caratuladas como averiguación de causales de muerte bajo la instrucción de la Fiscalía N° 1 del departamento judicial correspondiente.

La causa abierta busca determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el desenlace fatal. Mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia dispuesta por las autoridades judiciales, las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en el litoral marítimo bonaerense.

Búsqueda activa y medidas vigentes

La desaparición de ambos navegantes se produjo tras adentrarse en las aguas de Santa Teresita, momento en que se perdió todo contacto con la embarcación. La falta de retorno motivó un amplio operativo de rastreo coordinado entre distintas fuerzas públicas y equipos de emergencia.

Los rastreajes continúan concentrados en la franja costera para dar con Félix Mendieta. La fiscalía a cargo del expediente coordina los trabajos de búsqueda y análisis de corrientes marinas para delimitar los sectores de rastrillaje prioritarios en la región.